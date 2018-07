Coetzee y Peter Singer, dos grandes personajes que apoyan a Petro

Gustavo Petro ha logrado durante su campaña el apoyo de animalistas, quienes aseguran que con un gobierno suyo habrá mayores garantías en esta materia. Este martes recibió dos apoyos importantes, el de Peter Singer, pensador australiano y precursor de los derechos de los animales, uno de los filósofos más importantes en la actualidad, y el de John Maxwell Coetzee, premio Nobel de Literatura.

"Gustavo Petro es un político comprometido con el fomento del trato ético de los animales", escribió Singer, profesor de Bioética en la Universidad de Princeton y profesor laureado en la Universidad de Melbourne, en la carta en la que expresó su apoyo a Petro.

El reconocido pensador, fue más allá en su argumento, al destacar la labor de Petro en la alcaldía de Bogotá. "Y sé que esto no se queda solo en palabras, pues ya como Alcalde de Bogotá contribuyó a detener formas de crueldad contra los animales, prácticas que han causado un gran sufrimiento. Ahora tiene un programa para Colombia en el que los animales se consideran seres sintientes que merecen un trato digno", explicó Singer.

Singer resaltó además que toda la Unión Europea reconoce hoy a los animales como seres sintientes. "La ley colombiana también lo hace, pero todavía permite formas de entretenimiento en las que se usa a los animales y se les causa un enorme sufrimiento. El programa de Petro aspira a detener esto. Se trata de un cambio informado que deben respaldar todos aquellos a quienes les importan los animales. Las personas que se preocupan de tal forma por los animales también se preocupan por los seres humanos. Yo apoyo la candidatura de Petro, pues su idea de la igualdad incluye no solo a todos los ciudadanos de Colombia, sino también a los animales", escribió Singer, quien ha dedicado su vida a la defensa de los animales y a la Bioética. En 1975, con la publicación de La Liberación de los animales, ayudó a la fundación de los derechos de los animales.

Petro, agradeció desde sus redes sociales el apoyo de Singer a su candidatura. “Me emociona el respaldo de Peter Singer, filósofo, ambientalista y animalista de talla mundial”, aseguró.

Me emociona el respaldo de Peter Singer, filósofo, ambientalista y animalista de talla mundial.



La Paz con La naturaleza, el respeto al animal, al otro a nosotros, a lo diferente a nosotros, es la base para que la humanidad pueda vivir en el planeta. pic.twitter.com/vzG1LybzrM — Gustavo Petro (@petrogustavo) 5 de junio de 2018

Singer, como Petro, está en contra de la tauromaquia. En 2014, cuando se encontraba en Barcelona, concedió una entrevista a TV Animalista.com, en la que le preguntaron qué pensaba de que en España todavía se considerara la tauromaquia como una práctica cultural y se defendiera. Singer fue categórico y dijo que debían cambiar esa cultura.

"Todas las culturas pueden cambiar y evolucionar, y pienso que deben hacerlo, porque hay muchos eventos culturales de los que ahora podemos sentir vergüenza, todas las culturas tienen alguna práctica de la que se pueden avergonzar, como el racismo, la esclavitud o la discriminación machista y pienso que nadie debería defender diciendo que forma parte de la cultura", explicó.

Cuando Petro fue alcalde de Bogotá prohibió las corridas de todos en la Plaza de Santamaría y la convirtió en un escenario para realizar actividades culturales y educativas. Su polémica decisión le quitó a la fiesta brava uno de los escenarios más representativos en Colombia.Las corridas de toros volvieron con Peñalosa en cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional que así lo ordenaba. Este debate está en manos del Congreso, un proyecto de ley que pretende prohibir los toros ha superado dos de cuatro debates.

La Colombia Humana también le apostaría a defender y proteger los animales, por ejemplo, fortalecerían los Centros de Recepción de Fauna Silvestre; apoyaría la esterilización, adopción y atención veterinaria a los perros y gatos que viven en la calle, y harían campañas institucionales para promover el respeto a la vida de otras especies y la interdependencia asociada, basada en la no violencia, tanto hacia humanos como a los animales.

Coetzee, por su parte, también lo apoyará por su defensa a los animales. “Estoy al tanto —como la mayor parte del mundo— de las elecciones cruciales que pronto tendrán lugar en Colombia. Por lo general no comento públicamente la política nacional de otros países. Sin embargo, hay un argumento poderoso que me lleva a hacerlo: los animales no pertenecen a ningún país en particular, ya que no tienen derechos como personas en ninguno. No hay tal cosa como un toro colombiano, sino solo un toro que es considerado propiedad de un colombiano. Felicito a Gustavo Petro por la postura que ha adoptado frente al trato justo y razonable de los animales, y espero que pronto esté en la posición desde donde pueda poner en práctica los principios que ha defendido”, aseguró el escritor.

Con Singer, Coetzee y Thomas Piketty, el autor del best seller El Capitalismo en el Siglo XXI, Petro suma apoyos importantes para su meta de llegar a la Casa de Nariño.