Polémica en Cali por candidata a la Cámara que borró mural del Pacto Histórico

El 18 de enero de este año, simpatizantes del Pacto Histórico de Gustavo Petro, liderados por el candidato al senado Wilson Arias, habían hecho un mural de más de 200 metros en el que invitaban a apoyar al movimiento político de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de este año; sin embargo, este fue borrado en horas de la madrugada del sábado 5 de marzo.

La pintura inicialmente decía a lo largo de su estructura “Vota Petro, marca Pacto Histórico”, pero este sábado, ciudadanos acompañados por la candidata a la Cámara de Representantes por el Valle de Cauca Juanita Cataño borraron con pintura blanca el mural hecho por los partidarios de Gustavo Petro.

La candidata por Cambio Radical manifestó que estaban pintando el mural que violaba la normatividad del patrimonio cultural de la ciudad que siempre se había mantenido en blanco. “Estamos un grupo de ciudadanos retomando el color natural de un corredor verde que estaba haciendo contaminación visual con publicidad del Pacto Histórico”, dijo la aspirante a representante.

Así mismo, hizo un llamado a la Alcaldía de Cali para que dichos episodios no se vuelvan a repetir, al considerar que las manifestaciones políticas en patrimonio de la ciudad son un delito mientras no se tenga el permiso correspondiente. “Los invito señor ciudadanos, señores candidatos, a respetar la normatividad vigente por parte de nuestras autoridades (...) No podemos permitir que candidatos o ciudadanos hagan lo que les dé la gana en nuestra ciudad”.

Otro clamor de la comunidad al que acompaño y me uno con firmeza. Hoy recuperamos un muro que había sido vandalizado con propaganda petrista. Por lo visto ahora se convirtió en el muro de los lamentos de los mamertos ¡En defensa de la LIBERTAD Y EL ORDEN, siempre! pic.twitter.com/8WnPoUjVBK — Juanita Cataño CR 101 (@juanitacatano) March 5, 2022

También, Cataño instó a más acciones ciudadanas que castiguen los expresiones por fuera de la ley, todo mientras sea de manera pacífica y que no sea en contra de las mismas normas. Finalmente, Cataño contó que denunció a Wilson Arias, candidato al Senado, y a Alfredo Mondragón, aspirante a la Cámara, para que respondan ante la la justicia por las pintadas que serían ilegales.

De parte de los simpatizantes por el Pacto Histórico, la pintada contra el mural gigante no cayeron para nada bien, mostrando su rechazo hacia Cataño y demás ciudadanos implicados en borrar mensaje a favor de Gustavo Petro y sus fórmulas al Congreso de la República.

El mismo Alfredo Mondragón, candidato a la Cámara de Representantes y uno de los implicados en la realización del mural a favor de Pacto Histórico, declaró su indignación por la pintada. “La memoria no se borra de un brochazo, hace parte de la ciudadanía que quiere transformaciones profundas para Colombia”.

Hoy en un acto de provocación borraron el mural más grande de Colombia del PH precisamente cuando @petrogustavo estará la capital de la resistencia Cali, Como dice @AlfreMondragon nada borrará la alegría y esperanza del cambio, este 13 M nos vemos en las urnas ✊🏽 @smilelalis pic.twitter.com/g1NtX6URzl — Bruja de la Montaña (@Alx2916) March 5, 2022

También, declaró que borrar el mural fue un acto de provocación de los contradictores del candidato presidencial, que hoy hará presencia en el centro de Cali para cerrar la campaña de su movimiento político de cara a las elecciones del Congreso. Mondragón insistió en que no caerán en ninguna provocación. “No se equivoquen, no caeremos en el miedo o en la venganza, porque somos la vida, esperanza, la transformación y la alegría”.

Por el momento, ni Mondragón, ni Wilson Arias se han referido a la denuncia que Cataño interpuso contra ellos ante la Alcaldía de Cali y el Comité Nacional Electoral, ya que según ella es una clara violación al espacio público poner sobre él un mensaje de una campaña política, recordando que dicho tramo fue declarado patrimonio de la ciudad hace bastantes años.

El espacio ubicado la calle 26 entre carrera 1 y 5, que fue usado por los simpatizantes del Pacto Histórico, solía ser parte de las bodegas del ferrocarril que pasaba por la ciudad y hace algunos años, protegiendo el patrimonio de la ciudad, fue intervenido al encontrarse en un serio abandono.