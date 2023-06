¿Por qué será día festivo el lunes 19 de junio?

Una de las cualidades que caracteriza a Colombia, es la cantidad de días festivos que la nación durante todo el año. Entre conmemoraciones civiles y religiosas, los días feriados se han convertido en ocasiones ideales para descansar, viajar o dedicarse al ocio.

No obstante, a pesar de que cierta parte de la población conoce la razón de cada día festivo, la gran mayoría solo sabe el significado del 1 de enero, 20 de julio, 7 de agosto y 25 de diciembre, que son los más populares, sin embargo, la razón de los feriados de junio y noviembre son los menos conocidos.

El último festivo en Colombia fue el 12 de junio y el próximo será el 3 de julio. - Foto: Getty Images

¿Qué se celebra el 19 de junio?

Como tal, no hay una celebración de carácter fijo, que se festeje el 19 de junio por dos razones: Una es debido a que la celebración es de carácter religioso y se basa en contar 68 días luego del domingo de pascua, cuya fecha es movible de acuerdo al calendario lunar.

La segunda razón, es que ese día 68 siempre caerá un viernes, y como lo promulga la ‘Ley Emiliani’, al decir que: existiendo algunas conmemoraciones que se celebren entre semana, se pueden mover para el lunes siguiente y se tomará ese día como festivo.

¿Cuál es la razón de ese ‘día 68′?

La iglesia católica, al tener un gran peso en la sociedad colombiana, ha decidido conmemorar 68 días después del domingo de resurrección, la solemnidad al Sagrado Corazón del Jesús, al cual fue consagrada Colombia en 1902 por el presidente conservador José Manuel Marroquín en la iglesia del Voto Nacional en Bogotá, debido a la situación de guerra que estaba pasando la nación con la Guerra de los Mil Días, pidiendo a la divinidad, la paz para el país.

No obstante, en 1994 la Corte Constitucional declaró como inconstitucional esta consagración dictado en el artículo 2 de la Ley Primera de 1952. Sin embargo, esta práctica, a pesar de que no forme parte de las leyes de la nación, se sigue realizando en las iglesias de todo el país.

¿Siempre estará este festivo en el calendario?

La mayoría de veces sí, no obstante, este día 68 puede coincidir con la fecha de celebración de San Pedro y San Pablo, por lo tanto, solo habrá un festivo que reúna estas dos festividades.

De los 18 festivos que tiene Colombia al año, al menos 12 son de carácter religioso católico. - Foto: Getty Images

¿Cuál es el día para conmemorar al Sagrado Corazón en 2023?

Para este año es el 16 de junio, debido a que, es el día 68 luego de domingo de pascua que fue el 9 de abril.

Para los devotos al Sagrado Corazón de Jesús se recomienda realizar esta oración en su día:

‘‘Oh Divino Jesús que dijiste: «Pedid y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y a quien llama se le abre». Mírame postrado a tus plantas suplicándote me concedas una audiencia. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un favor: (Se pide el favor de manera personal).

¿A quién he de pedir, sino a Ti, cuyo Corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde he de buscar sino en el tesoro de tu corazón, que contiene todas las riquezas de la clemencia y generosidad divinas? ¿A dónde he de llamar sino a la puerta de ese Corazón Sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros, y por medio del cual vamos a Dios?

A Ti acudimos, oh Corazón de Jesús, porque en Ti encontramos consuelo, cuando afligidos y perseguidos pedimos protección; cuando abrumados por el peso de nuestra cruz, buscamos ayuda; cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas.

Creo firmemente que puedes concederme la gracia que imploro, porque tu Misericordia no tiene límites y confío en que tu Corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias, un motivo más para oír mi petición.

Quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oró el centurión romano en favor de su criado; de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a Ti porque sabían que tus oídos y tu Corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males.

Sin embargo… dejo en tus manos mi petición, sabiendo que Tú sabes las cosas mejor que yo; y que, si no me concedes esta gracia que te pido, sí me darás, en cambio, otra que mucho necesita mi alma; y me concederás mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera, desde otro ángulo, con más espíritu de fe.

Cualquiera que sea tu decisión, nunca dejaré de amarte, adorarte y servirte, oh buen Jesús. Acepta este acto mío de perfecta adoración y sumisión a lo que decrete tu Corazón misericordioso. Amén.’’