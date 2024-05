Racionamiento de agua en Bogotá: barrios que tendrán cortes en el servicio este lunes 6 de mayo

El racionamiento, que ya lleva más de dos semanas realizándose en los diferentes barrios de la capital, exceptuando el sector de Usme, ha traído buenas noticias, pues los bogotanos han logrado reducir su consumo al máximo. Sin embargo, el panorama aún parece ser complicado, pues los embalses no han llegado al nivel deseado.

Es por ello, que desde la administración distrital se volvió a implementar un nuevo cronograma para esta semana, con los barrios que tendrán que realizar nuevamente el racionamiento. Es clave que verifique y ubique su barrio y el día en el que no tendrá el suministro, para que el racionamiento no lo coja por sorpresa. Estos son los barrios que no tendrán el preciado líquido durante este lunes, 6 de mayo.