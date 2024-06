Por supuesta “persecución judicial” de la Fiscalía, el actual vicefiscal reasignó los procesos contra la fiscal Angélica Monsalve

Las investigaciones más delicadas contra Angélica Monsalve estaban en la Dirección contra la Corrupción, allí se adelantaron inspecciones, se tomaron declaraciones, le imputaron cargos y curiosamente, desde la llegada de la fiscal Luz Adriana Camargo, no lograron continuar la acusación. Ahora los procesos se enredan con una reasignación de los expedientes.

“Tal solicitud la elevó con el fin de que los procesos sean asignados especialmente a “fiscales objetivos que no hayan sido conducidos por la ex fiscal general (sic) Martha Mancera, ni por el ex fiscal general Francisco Barbosa, donde se garanticen los principios de imparcialidad, transparencia, objetividad y debido proceso”, señala la resolución con la que reasignan los procesos.