Preocupante panorama de violencia sexual en el país: históricamente, el 1 de noviembre, una de las fechas de mayor terror

Panorama en 2024

“Aunque la ley ha cambiado, no hay una caducidad efectiva del delito, los procesos judiciales son largos y desalentadores, lo que lleva a la falta de sanciones contundentes. Además, las víctimas que no reciben tratamiento adecuado pueden desarrollar patrones de comportamiento abusivo. Los abusadores a menudo usan persuasión o engaño, y las víctimas, especialmente niños, más adelante pueden repetir estos comportamientos. Por eso, es crucial intervenir y reparar estos daños para evitar la perpetuación del abuso, ya que los niños y adolescentes son especialmente vulnerables”, señaló la experta.

De la pandemia al maltrato a los hombres

“Hoy por hoy, muchas interacciones relaciones emocionales y sentimentales no ponen límites. El no tenerlo claro, está perpetuando otro tipo de prácticas que dan pie a que en algún momento haya un abuso. Adicionalmente a nivel cultural se ha avanzado y con la gestión de grandes campañas, se ha informado a la gente sobre el hecho de que no solo las mujeres son víctimas, también son los hombres. Esto ha llevado a muchos a cambiar esas percepciones para que ahora se atrevan y tomen la iniciativa de denunciar porque el hecho de que un hombre se sienta vulnerado frente a la luz de cómo piensa un hombre, de lo que se espera de un hombre, puede cambiar esos patrones”, explica.

“El hecho de que ya no estemos confinados, no significa que estas prácticas se vayan. En ese momento se incrementaron porque se dio la ocasión, pero continúan porque no pasa nada, no hay una consecuencia frente a la práctica inadecuada, frente a esta violencia”, indicó Romero, por su parte.