Preocupante: queman otro taxi en Cúcuta; van cinco en el año

Por fortuna no se han presentado víctimas, solo daños materiales.

Un nuevo caso de inseguridad se presentó en las últimas horas, donde nuevamente fue atacado el gremio de taxistas de la ciudad de Cúcuta. En lo corrido de este año han incinerado cinco vehículos de este medio de transporte, dos de ellos en el mes de febrero, otro en marzo y dos en abril.

Tan solo pasaron tres semanas desde que se conoció sobre el cuarto taxi quemado, situación que tiene preocupados a los conductores, pues delincuentes siguen utilizando sus servicios con el único propósito de quemarles el vehículo. Ya ni siquiera es para robarlos, simplemente los intimidan y comenten el crimen, denuncian algunas víctimas del gremio.

Este nuevo hecho, que tiene consternados a los taxistas, se registró sobre las 9:00 de la noche de ayer lunes 25 de abril, cuando por medio de grupos de WhatsApp del gremio se encendieron las alarmas anunciando que a uno de sus compañeros le habían quemado el carro.

El caso es similar a los anteriores y se presentó en la calle 16 con avenida 10, en el barrio La Cabrera, de la ciudad de Cúcuta. Se conoció que un hombre tomó el servicio en la calle 11 con avenida séptima, le pidió que lo llevara hasta un barrio cercano al centro donde supuestamente iba a recoger a una mujer. Cuando llegaron al sitio, este sujeto le dice al conductor que espere, que ya viene la novia, y en ese instante llegó otro sujeto en una moto amenazando al conductor que se bajara del taxi y posteriormente le echaron gasolina al carro, le prendieron fuego y huyeron sin mediar palabra.

Ante este nuevo caso, el presidente del Sindicato de Taxistas de Cúcuta (Astans), Juan Carlos Bastos, les manifestó a sus colegas que “cualquier situación de amenaza, informar rápidamente al grupo de apoyo y a las autoridades para salvaguardar nuestras vidas, volvieron y empezaron con la quemada de los carros, así que estar atentos a las carreras que toman”.

Los otros hechos

Los dos primeros casos se presentaron en la ciudadela Juan Atalaya. El primero de ellos se registró el pasado 12 de febrero en horas de la noche; según se conoció, el conductor recogió a dos personas para hacerles un carrera hacia el barrio Cerro Pico y cuando iban en la calle 22B con avenida 65, del barrio El Progreso, los delincuentes con armas en mano obligaron al taxista a bajarse del carro para quemar el vehículo; seguido a eso huyeron tranquilamente del sitio.

Taxis quemados en Cúcuta - Foto: taxis quemados en Cúcuta

“Me dijeron que eran miembros del Frente 33 de la disidencia de las Farc, y me ordenaron que cruzara por un camino oscuro de El Progreso, me bajara rápido del carro y que estuviera tranquilo porque ellos me respetarían la vida”, comentó una de las víctimas.

El segundo hecho tuvo lugar en el barrio Antonia Santos de la misma ciudadela. El hecho se presentó sobre la 1:40 a. m. del pasado 17 de febrero, cinco días después del primer caso; los delincuentes le tiraron un pote de gasolina, pero por fortuna el vehículo no se alcanzó a quemar por completo.

“El carro estaba estacionado y los delincuentes le tiraron la gasolina, ahí mismo le prendieron fuego. Eso la candela consume rápido lo que son asientos y la pintura. Dejan los taxis inservibles y, lo peor, nadie sabe nada al respecto”, señaló un testigo.

Un mes después de los primeros hechos, la ciudad de Cúcuta presenció el tercer taxi quemado, situación que se registró en la madruga del pasado domingo 20 de marzo, en la calle 13 con avenida 7 del barrio El Contento.

Queman taxi en El Progreso - Foto: Cortesía

Se conoció que el taxista, en la noche de ese domingo, se encontraba en un paradero hablando con una vendedora de tintos, cuando dos sujetos le intimidaron con un arma obligándolo a que se bajara del carro o lo mataban. El conductor salió corriendo mientras los delincuentes le rociaban gasolina al automotor y le prendían fuego.

El hecho más reciente se había presentado el pasado 4 de abril en horas de la noche, en la vía que comunica al barrio Cormoranes con el Anillo Vial Occidental. Como en las situaciones anteriores, delincuentes le dijeron al conductor que sacara sus pertenencias y se fuera porque iban a incinerar el vehículo.

Según el conductor de este taxi, de placas URN 165, recogió a dos hombres en un barrio cercano al Anillo Vial Occidental, luego le pidieron entrar por una trocha que se conecta con Cormoranes y aproximadamente a un kilómetro de camino ambas personas lo amenazaron para que frenara y saliera del auto para echarle gasolina y quemarlo.

Se desconocen las causas

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejandro Martínez, aseguró que las instituciones de seguridad han supervisado de cerca, con operativos y puestos de control, al gremio de taxistas de la ciudad.

“Este caso específico está siendo tema de investigación para la Policía y Fiscalía, por ahora vamos a esperar los resultados. Sin embargo, los últimos meses han disminuido (delitos) con un trabajo coordinado. Uno de estos programas es ‘Por Su Seguridad, Pare’ y ha tenido excelentes resultados”, explicó el secretario.

“Nosotros desde el gremio desconocemos las razones por las que estos dos hechos lamentables sucedieron. Es una lástima que los delincuentes no vean que los taxis eran los medios de sustento para los compañeros y sus familias”, explicó el representante de los taxistas.

Así mismo, el general Óscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana, resaltó que siguen avanzando las investigaciones judiciales y apoyando a este gremio que se ha visto bastante afectado por la delincuencia.