Presidente Petro exige a las Fuerzas Militares acabar con la minería ilegal: “he dado una orden que se tiene que cumplir”

El presidente, Gustavo Petro, ordenó este viernes, 26 de enero, a las Fuerzas Militares cumplir la orden de erradicar la minería ilegal en Chocó. El mandatario aseguró que, si los altos mandos de la región no cumplen con esto, se tienen que ir de sus cargos.

“El Gobierno, que es presidido por el presidente, que es el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, ha dado una orden que se tiene que cumplir porque si no los mandos de esta región se tienen que ir. Se acaba la minería ilegal en el Chocó, punto”, subrayó Petro, quien cuestionó que existan dragas ilegales a pocos metros del municipio de Istmina, donde lideró el evento El gobierno con el pueblo.

En su intervención, el mandatario colombiano acusó a Barbosa y a Mancera de “implorar” al Gobierno de Estados Unidos apoyo para “perpetuarse en la Fiscalía” mientras reclamaba por el acueducto de Istmina, región que aún no tiene ese recurso hídrico.

“Ahora habría que investigar, pero, ¿quién investiga estas cosas? ¿La procuradora? ¿El fiscal? Ahí sí no aparecen, no les gusta venir aquí. Quieren estar en Washington diciendo, implorando, porque el Gobierno de los Estados Unidos les proteja a la vicefiscal, a ver si se perpetúan en la Fiscalía, desobedeciendo la orden constitucional que dice que el presidente presenta una terna”, sostuvo Petro.

Y añadió: “¿Por qué no está aquí el fiscal? Que me diga quién se robó la plata del acueducto de Istmina. Si fueron la cooperación española que se robó a su rey y a su gobierno, o fue el contratista que se robó a la cooperación española, uno de dos es. Pero ese robo significa niños muertos. Deberían saberlo los ciudadanos y ciudadanas españolas. Les sacaron la plata de sus impuestos para salvar a los niños del Chocó con agua potable y se les robaron la plata”.

“Debería haber un proceso, ya que aquí no son capaces de hacerlo, en España a ver si me devuelven la plata. Lo cierto es que nosotros no podemos esperar al proceso como gobierno. ¡Ojo! Nosotros tenemos que hacer el acueducto de Istmina con nuestros propios recursos”, insistió el mandatario colombiano.