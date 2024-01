Gustavo Petro acusó al fiscal Barbosa y a la vicefiscal Mancera de “implorar” al Gobierno de EE.UU. para “perpetuarse en la Fiscalía”

Sablazo del presidente Petro, cuando reclamó por el acueducto de Istmina, región que aún no tiene ese recurso hídrico.

“Ahora habría que investigar, pero, ¿quién investiga estas cosas? ¿La procuradora? ¿El fiscal? Ahí sí no aparecen, no les gusta venir aquí. Quieren estar en Washington diciendo, implorando, porque el Gobierno de los Estados Unidos les proteja a la vicefiscal, a ver si se perpetúan en la Fiscalía, desobedeciendo la orden constitucional que dice que el presidente presenta una terna”, sostuvo Petro.

Y añadió: “¿Por qué no está aquí el fiscal? Que me diga quién se robó la plata del acueducto de Istmina. Si fueron la cooperación española que se robó a su rey y a su gobierno, o fue el contratista que se robó a la cooperación española, uno de dos es. Pero ese robo significa niños muertos. Deberían saberlo los ciudadanos y ciudadanas españolas. Les sacaron la plata de sus impuestos para salvar a los niños del Chocó con agua potable y se les robaron la plata”.

“Debería haber un proceso, ya que aquí no son capaces de hacerlo, en España a ver si me devuelven la plata. Lo cierto es que nosotros no podemos esperar al proceso como gobierno. ¡Ojo! Nosotros tenemos que hacer el acueducto de Istmina con nuestros propios recursos”, insistió el mandatario colombiano.