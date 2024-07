Primicia: estas son las armas antidrones con las que el Ejército espera combatir ataques con explosivos de disidencias de las Farc

| Foto: Archivo Particular

Militar realiza prueba con arma antidrones en el Cauca. | Foto: Archivo Particular

Semanas atrás, el comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, reconoció que había dificultades para conseguir un sistema antidrones eficiente, pues —según explicó el alto mando militar— los equipos funcionaban bien en zonas como Bogotá, pero al llevarlos a terreno no eran eficientes.

“Hemos hecho pruebas en Bogotá, en la sabana, hemos hecho pruebas en Tolemaida y desafortunadamente las pruebas que funcionan en este en estos temas donde no hay montañas es diferente a donde hay montaña. Nos han funcionado acá y los llevamos al Cauca y no funcionan en el Cauca. Entonces ninguna tecnología la vamos a adquirir hasta que no sea aprobada en el terreno y en eso estamos (...) Esa es la actividad que en este momento estamos realizando y, lógicamente, pues estamos trabajando con países que ya nos llevan muchos años de experiencia que son aliados nuestros y que nos están asesorando en el tema”, dijo en su momento el general Cardozo.