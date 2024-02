Procuraduría pide emitir fallo condenatorio contra Jhonier Leal y compara el caso con una “tragedia griega”

La delegada del Ministerio Público no dudó en calificar este caso como una tragedia griega, asegurando que todos los elementos materiales probatorios permiten inferir que Leal planeó el crimen y luego tomó todas las medidas que estaban a su alcance para manipular la evidencia.

Sin embargo, de la mano de la abogada Ana Julieth Velásquez tomó la decisión de retractarse y buscar demostrar su inocencia en un juicio penal. “Decidió lanzarse al vacío con una ingenua teoría del homicidio-suicidio, y como la jugada no tenía el poder de los dioses del Olimpo, en el mes de septiembre de 2023 la abogada dimitió dejándolo en un breve abandono”.

Fiscalía pide "condena ejemplar" contra Jhonier Leal por su responsabilidad en el crimen de su hermano, el estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández. "Se logró demostrar que no existe crimen perfecto". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/N2Tpb7YDSO

“La diferencia del juicio de Jhonier Leal con el de Orestes, por allá en el 458 antes de nuestra era, estriba en el que el segundo logró la absolución al haber expiado sus crímenes teniendo como aliados y defensores a los dioses Apolo y Atenea, sin embargo, como Jhonier Leal no ha logrado expiar sus crímenes y la Fiscalía logró demostrar en este dilatado juicio la teoría del caso, le espera una condena ejemplar que en breve dictará su Señoría”, argumentó.

Para esto, quiso presentar el caso como un suicidio, alterando para estos mensajes de WhatsApp para justificar el hecho y dando a entender que el estilista había primero asesinado a su progenitora y luego tomó la decisión de quitarse la vida pues no aguantaba más lo que estaba viviendo.

Por esto no dudó en aseverar que el acusado actuó con “sevicia” pues las apuñaló “sin compasión hasta acabar con su vida”. En el caso de Mauricio Leal se encontraron rastros de violencia excesiva por parte del agresor, teniendo en cuenta las marcas que presentaba en su tórax y rostro. “El ataque a Mauricio fue salvaje y cruel, ejecutado de forma inhumana (...) El fin último era obligarlo a escribir una nota suicida (...) No hay duda que no tuvo inconveniente en producirle un extraordinario dolor para mantenerlo en estado de indefensión”.