Procuraduría toma medida drástica contra un dragoneante por presunto acoso sexual

La Procuraduría General de la Nación tomó una medida drástica contra un dragoneante de grado 11, adscrito a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, según anunció este lunes 8 de diciembre.

La entidad del Ministerio Público, encargada de ejercer control disciplinario sobre todo el personal que labora en el sector público, confirmó que destituyó e inhabilitó por 12 años al dragoneante por ejecutar actos de acoso sexual contra un funcionario bajo su mando.

Cabe recordar que se considera acoso sexual aquella conducta, física o verbal, que atenta contra la dignidad de la víctima y que, en general, se ejerce por una persona en posición de poder sobre un subordinado.

Edificio en el que opera la Procuraduría General de la Nación. | Foto: guillermo torres-semana

Así las cosas, la Procuraduría comprobó que el implicado “abusó de su posición jerárquica para vulnerar la dignidad, integridad y los derechos sexuales de un auxiliar bachiller del cuerpo de custodia, lo que constituye una violación a los deberes y principios que rigen el servicio penitenciario”.

Es de primera instancia

Dentro del debido proceso, el fallo emitido por la Procuraduría, que incluye la destitución del dragoneante, corresponde a primera instancia.

No obstante, la entidad calificó de antemano la conducta como gravísima, cometida a título de dolo, al determinar que el dragoneante utilizó deliberadamente su cargo en contra de su subalterno.