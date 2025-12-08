Suscribirse

Judicial

Procuraduría toma medida drástica contra un dragoneante por presunto acoso sexual

La entidad encargada de ejercer control disciplinario sobre el personal que labora en el sector público emitió un fallo de primera instancia.

Redacción Semana
8 de diciembre de 2025, 5:35 p. m.
Desde el 18 de noviembre comenzará a funcionar el Grupo élite.
Acoso sexual (imagen de referencia) | Foto: Getty Images/EyeEm

La Procuraduría General de la Nación tomó una medida drástica contra un dragoneante de grado 11, adscrito a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, según anunció este lunes 8 de diciembre.

La entidad del Ministerio Público, encargada de ejercer control disciplinario sobre todo el personal que labora en el sector público, confirmó que destituyó e inhabilitó por 12 años al dragoneante por ejecutar actos de acoso sexual contra un funcionario bajo su mando.

Cabe recordar que se considera acoso sexual aquella conducta, física o verbal, que atenta contra la dignidad de la víctima y que, en general, se ejerce por una persona en posición de poder sobre un subordinado.

Edificio en el que opera la Procuraduría General de la Nación. | Foto: guillermo torres-semana

Así las cosas, la Procuraduría comprobó que el implicado “abusó de su posición jerárquica para vulnerar la dignidad, integridad y los derechos sexuales de un auxiliar bachiller del cuerpo de custodia, lo que constituye una violación a los deberes y principios que rigen el servicio penitenciario”.

Es de primera instancia

Dentro del debido proceso, el fallo emitido por la Procuraduría, que incluye la destitución del dragoneante, corresponde a primera instancia.

No obstante, la entidad calificó de antemano la conducta como gravísima, cometida a título de dolo, al determinar que el dragoneante utilizó deliberadamente su cargo en contra de su subalterno.

“El ente de control busca proteger los derechos fundamentales de los servidores públicos y preservar los principios que deben caracterizar el ejercicio de la función pública en el sistema penitenciario. Contra este fallo procede el recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en la ley disciplinaria”, afirmó la Procuraduría.

