Profesora de Sofía Delgado prende alarmas y habla de otro hombre que “asedia” a niñas en Candelaria, Valle: “Está en el sector”

Una de las personas que se atrevió a hablar del tema fue la profesora que estuvo con Sofía durante los últimos 9 meses; ella es Lady Carpio, quien no se guardó palabras para elogiarla, para destacar las habilidades que siempre mostraba en el aula , y para levantar su voz advirtiendo sobre la presencia de otros vecinos de este sector que estarían abusando de las niñas del barrio donde ocurrieron los trágicos hechos.

“Mira que lastimosamente uno no sabe la calidad de vecinos que tiene; uno cree que todos actúan con la norma y con la moralidad bajo la que hemos sido criados. Yo manejo grado quinto, son niñas que ya están dejando primaria y pasan a secundaria y hay que ser muy claros en cuanto a estos aspectos de cómo actuar frente a estos acosadores que a diario encontramos”, dijo Carpio en entrevista al medio La Red Viral .

Según Carpio , hay otros casos de abusadores en la zona que ya están en conocimiento de las autoridades, pero los padres de familia le han comunicado que sienten que las investigaciones no avanzan. Incluso, habló de otro posible agresor y abusador de menores que vive en el sector y que tiene en la mira a las niñas del colegio al que asistía Sofía.

“De esos casos tengo ya varios en el salón de clases; los padres alguna vez identificaron a personajes que estaban tratando de incitar a las chicas a tomar acciones que no eran debidas , a ofrecerles dinero a cambio de cosas, padres de familia que formularon las diferentes denuncias”, explicó la profesora.

“Hay más casos de estos hombres en la comunidad que asedian a nuestras menores de edad. (…) Ayer me comentaba uno de los papitos que no había pasado nada frente a esa denuncia, que después de lo que él había interpuesto, no había pasado nada con el supuesto vecino, que posiblemente puede ser un agresor de menores que se encuentra en el sector”, dijo Carpio. La profesora señaló que ellas, en su calidad de profesoras, activan la ruta de cuidado, orientan a los padres y ellos acuden a las autoridades para que se adelanten las indagaciones correspondientes.