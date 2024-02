¿Qué opina María Isabel? Apagón regulatorio en la Creg

Pero no crean que aquí paran las intenciones presidenciales. No. Desde entonces, no se han nombrado los integrantes de la Creg en propiedad, sino apenas como encargados, violando la Ley 142 de 1994, que establece que los integrantes de la Creg deben tener un período fijo de cuatro años, con lo que se quiere garantizar su independencia administrativa.