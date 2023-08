¿Qué opina María Isabel? El plan pistola

Esta es la primera pena de muerte federal bajo el gobierno Biden que ha impuesto una moratoria a las ejecuciones, si no hubiera habido unanimidad, el asesino habría sido condenado a cadena perpetua, las deliberaciones del jurado duraron 10 horas. No fueron fáciles porque había que examinar, pero no aceptaron finalmente los argumentos de la defensa de la salud mental del asesino, sus delirios, sus esquizofrenias y su epilepsia.