¿Qué opina María Isabel? El “sí o sí” de Francia Márquez

Hasta ahora, la reacción del Gobierno ha sido echarle la culpa a todos los demás especialmente al Ejército como si no formara este parte del engranaje del gobierno. “No me voy a aguantar esto como vicepresidenta”, dijo Francia Márquez y afirmó que no se está patrullando en los lugares donde hay que romper el control territorial de los grupos ilegales requisito, por cierto, impuesto por el gobierno para que un grupo de estos sea admitido en los diálogos de la paz total