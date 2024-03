¿Qué opina María Isabel? Está gustando el de la barba

A las 6 y 10 minutos de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy jueves 14 de marzo en SEMANA ? Pues la opinión gira en torno a que está gustando ‘el de las barbas’, me refiero a Carlos Carrillo, el nuevo director de la Unidad de Prevención del Riesgo, que declarándose marxista no vergonzante, le ha puesto la cara al escándalo de corrupción que envuelve a los carrotanques de agua de la Guajira.

Los 80 carrotanques, en conclusión, absolutamente llenos de problemas contractuales, pues tiene a los primeros 40 parados en una unidad militar y parqueados seguirán, y viendo a ver cómo se desbarata la contratación de los segundos 40. Primero los 40 que ya se compraron no encontraban conductores. Segundo, les faltaban las licencias de circulación. Tercero, el agua para llevarlos no existe, increíble.

Cuarto que no están construidos para los caminos desérticos guajiros y allí se varan enterrados. Y ayer según reveló, el doctor ‘barbas’ Carrillo, insólitamente los camiones no están protegidos por una póliza de seguro. De toda esta vagabundería quedan como prueba los hologramas con las caras superpuestas del presidente Petro con el entonces director de la entidad, el famoso ya, Olmedo López.

Ese claro fue otro contrato que costó su plática, el de los hologramas, para engañar a los carrotanques con las vanidades de esos personajes. Aunque francamente no creo que Petro hubiera actuado en la decisión de implantar su rostro en los carrotanques, más bien fue decisión del propio Olmedo, a quien comenzar ya a embargarle sus bienes ante la cadena de graves irregularidades que rodeó esta decisión que no ha cambiado para nada la sed que existe en la Guajira.

¿Qué opina María Isabel? Los planes del gobierno para una resurrección

Aunque los nueve parlamentarios que ya apoyan el archivo de la reforma a la salud en la comisión séptima del senado, afirman que su posición es irreversible, el gobierno tiene tres estrategias para una resurrección boca a boca. No la retirará, intentará aplazar la votación, voltear a algunos de los rebeldes y la favorita de Petro: la llamada presión de calle.

Ayer el gobierno entró en pánico y produjo cumbre política en Palacio a la que acudieron sus principales alfiles, ¿qué hacer para salvar la reforma? Pues para comenzar el gobierno anuncia que no la retirará, aunque ha sido grosera desobligante, casi que despreciativa de la forma como la reforma ignoró los reparos de pacientes, médicos, de la academia que advierten sobre los peligros que se ciernen sobre el país si esta reforma se aprueba como está planeada.

Ahora se suman los reparos de los nueve parlamentarios. Resumámoslos rápidamente: Uno, que la reforma es regresiva en términos de derechos adquiridos. Dos, que hay ausencia de aval fiscal e insostenibilidad financiera. Tres, que desconocen los logros del sistema de salud construidos durante 40 años. Cuatro, que no resuelve los retos del sistema de salud actual. Quinto, que no garantiza transparencia en el manejo de los recursos. Sexto, que no representa un consenso nacional.