Video

¿Qué opina María Isabel? Estatizar: la nueva solución

Todos nuestros problemas encuentran por parte del presidente una solución: estatizar o nacionalizar. Eso quiere hacer con la vía al Llano, como si quedar en manos del Invías no fuera más bien garantía de que ahora sí no avanzará. A Petro no le gusta el sector privado y no encuentra la manera de sacarlo del camino.