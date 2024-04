¿Qué opina María Isabel? La babosa petición de la ONU a Mordisco

Pero más bobalicón con aún, Guterres le pide al Estado Mayor Central de Iván Mordisco, a quien el presidente llamó traqueto y ordenó al ejército que “me lo capturan y me lo traen vivo”, que cese su violencia contra la población civil.

Y termina diciendo Guterres, en ese gelatinoso lenguaje de la ONU, qué “se requieren acciones más rápidas e integrales que te traduzcan la visión del acuerdo en cambios transformadores”, ¿alguien entiende esa frase? No sin antes recordarle al señor Guterres que el éxito de todo esto que no entendemos que es, radicará en su capacidad para impartir justicia con prontitud. Ajá, como a los cabecillas de las Farc, hoy Comunes.

¿Qué opina María Isabel? Lo que reveló el General Ospina

Porque detrás de ella subyace la confesión del Ejército de que si se encuentra cruzado de brazos ante la violencia que por momentos se multiplica el territorio nacional, pero sobre todo, porque se traduce en una especie de cuadratura del círculo que hace que la situación no sea fácil de resolver.

No más en los departamentos de Huila, Antioquia, Caquetá, Arauca y Putumayo se han registrado 129 violaciones verificadas del cese al fuego sobre las que Iván Mordisco tiene la cachaza de adjudicarle la responsabilidad dizque a las acciones ofensivas del ejército y de solicitarle a la población civil que dice le ocurra acercarse a los cuarteles porque pondría su bien peligro ante sus planes terroristas que preparan.

Mordisco y sus secuaces lanzan alarmante amenaza: exigen a la gente no estar cerca de bases militares y patrullas. Anuncian ataques

Contexto: Mordisco y sus secuaces lanzan alarmante amenaza: exigen a la gente no estar cerca de bases militares y patrullas. Anuncian ataques

¿Pero en últimas que dicen general Ospina? Que estos grupos armados no han comprendido el gesto de la mano tendida del gobierno, que no hay una voluntad total para una paz total, que lo que quieren es proteger unas economías ilícitas y que todos estos grupos se siguen financiando con el narcotráfico, que el ELN sigue manteniendo secuestrados, que frente a ello y a las violaciones del cese al fuego, que el general calcula en 600, no ha habido un pronunciamiento serio de los organismos de monitoreo.