¿Qué opina María Isabel? La conejeada a los liberales

Gustavo Petro, en alocución, respondió a críticos que con reforma pensional no “expropiará” ahorros ni “aumentará” edad de pensión

Contexto: Gustavo Petro, en alocución, respondió a críticos que con reforma pensional no “expropiará” ahorros ni “aumentará” edad de pensión

Hasta la alocución de anoche con lápiz y todo, que ya no falta nunca, en la que el presidente anunció que su tarifa será otro precio en su en el trámite de la pensional por la Cámara. Cuatro salarios mínimos o más, anunció el presidente que será lo que reclamará en Cámara. Qué conejeada al Partido Liberal, lo utilizaron con su propuesta de 2.3 tres salarios mínimos para pasar la pensional del Senado, pero para cámara el presidente les dice: “nanay cucas, ni se la sueñen”.

Lo cual, según la oposición, como los senadores Paloma Valencia y Miguel Uribe, implica que niños y jóvenes de hoy no se podrán pensionar cuando les llegue el momento. Y, por otro lado, que no calma el temor de que los billonarios recursos, se calculan en 37 billones de pesos al año que se recaudarán con destino a Colpensiones, pasarán más bien a sufragar la campaña electoral del 2026.

Pero los recursos no son infinitos ni eternos y aunque lograron que los manejara en principio el Banco de la República, superando las preocupaciones de que ellos eran inconstitucional porque se sale de las funciones del banco, que principalmente van dirigidas a controlar la inflación, no a cuidar que no se ahoguen los en la campaña del 26 los ahorritos de los colombianos, pues falta ver si definitivamente este peligroso y delicado manejo termina en manos del banco o va directamente a Colpensiones, lo cual sería fatal.