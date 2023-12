¿Qué opina María Isabel? Lecciones para la Comisión de Absoluciones de la Cámara

En lugar de estar investigando si al fin los dineros entraron o no entraron a la campaña Petro presidente, dos miembros petristas de la Comisión de Absoluciones de la Cámara, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta la emprendieron contra Revista SEMANA , que recibió las denuncias de las esposas de Junior Pedro, Daysuris Vázquez sobre la recepción de esos dineros.

Estos dos no aparecen estar investigando el grave origen que habían tenido estos dineros, confesados además por el senador y exembajador Armando Benedetti, que serían otros dineros que ascenderían a 15.000 millones, aparentemente provenientes del evasivo y conspicuo empresario barranquillero, Euclides Torres.

Respuesta de Bernstein que podrían darles a los abogados, o los abogados de SEMANA a los abogados de los representantes petristas, Uribe y Arizabaleta dos puntos: “señores, las fuentes no surgen de la nada”. Más bien, ocupen su tiempo en averiguar si las declaraciones del propio hijo del presidente y de su aliado de amigo, exembajador Benedetti son ciertas, ¿o no tienen el coraje?

¿Qué opina María Isabel? Los jíbaros harán su diciembre

Porque no solo nos rendimos, sino que ahora el ministro Osuna imparte instrucciones de cómo educar a nuestros hijos en este nuevo entorno del país. Es más, podría pasar del Ministerio de Justicia al de Educación, a ver si subimos en las pruebas internacionales de nuestro nivel de la educación en Colombia.

Primero, que recomienda el ministro que le explique a su hija el riesgo de consumir drogas, no podemos estar más de acuerdo. Pero segundo, que si toma la decisión de consumirlas, lo hagan en casa, que es mejor que en la calle, porque en la calle se le entregaron al control de los jíbaros, pues no nos queda más remedio que estar también de acuerdo con el ministro en su segunda recomendación educativa, que la niñita le jale a las drogas en casa y no en la calle donde corre mayor peligro.