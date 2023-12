Congresistas que investigan financiación de campaña de Petro insisten en que SEMANA revele “procedimiento” para obtener audios de Benedetti

Dos de los tres congresistas que integran el triunvirato que investiga al presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes volvieron a insistir que SEMANA revele el “procedimiento” con el que obtuvo los explosivos audios de WhatsApp en los que se escucha al exembajador Armando Benedetti hablando de posibles irregularidades en la campaña presidencial del hoy jefe de Estado.

Alirio Uribe y Gloria Elena Arizabaleta, ambos representantes del Pacto Histórico, quisieron reversar el primer auto de sustanciación en el que oficiaban a la revista para que revelara “la fuente por la cual se obtuvieron los audios de Armando Benedetti en los que sostenía conversaciones con Laura Sarabia, actual directora del Departamento de Prosperidad Social”. El representante Wilmer Carrillo, del Partido de la U, no firmó el oficio.

Como revelar la fuente, tal como lo solicitaban ambos congresistas investigadores, atenta contra la libertad de prensa, los representantes quisieron echarse para atrás y expidieron este 11 de diciembre un nuevo oficio.

Aunque aclararon que en lo ordenado a través del numeral 7 y 8 del auto de sustanciación del 6 de diciembre “no se pretendía que se revelara la fuente de información ni afectar la libertad de prensa y, por el contrario, buscaban que se informara el fundamento que sustentó la emisión de las notas periodísticas”, la redacción del nuevo artículo quedó casi igual.

Según el documento que conoció esta revista, en el nuevo artículo se lee: “Oficiar a la revista SEMANA para que aporte información que sustente las noticias de prensa que refieren sobre la presunta financiación ilegal de campaña del presidente Gustavo Petro Urrego, entre ellas, el procedimiento para la obtención de los audios de WhatsApp de Armando Benedetti en los que sostenía conversación con Laura Sarabia, actual directora del Departamento de Prosperidad Social”.

Comparado con el anterior artículo, la redacción es igual y solo se reemplaza la palabra “fuente” por “procedimiento”.

Varios abogados consideraron que la petición de los parlamentarios Uribe y Arizabaleta - quien fue esposa del expresidente del Senado Roy Barreras- es inconstitucional.

De hecho, la Corte Constitucional, en la sentencia T-594/17, determinó “que la reserva de las fuentes es una parte central de la libertad de información, y un derecho fundamental de quienes ejercen la profesión periodística”.

El caso concreto

En junio de 2023, SEMANA reveló en exclusiva unos explosivos audios que el entonces embajador en Venezuela le envió a quien era en ese momento la jefa de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia. Allí queda la evidencia de que Benedetti es una pieza clave para establecer cómo se financió la campaña presidencial de Petro en 2022.

En lo que se escucha en los audios, Benedetti es consciente de todo lo que sabe y se lo enrostra permanentemente a Sarabia, quien fue su aliada, su subalterna y, al final, terminó convertida en su peor enemiga.

Todo explotó porque Benedetti pidió una cita con el presidente Petro, en la Casa de Nariño, y lo dejaron tres horas plantado, según su relato. Él se sintió humillado y le reclamó con dureza a Sarabia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

La conversación, rápidamente, se transformó en una cruda pelea.

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier [fue] una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

Benedetti le hizo una advertencia: “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

“Era como tratando de enrostrame ‘tú no vales verga’, pero yo no entiendo tú de dónde sacas eso y no es una amenaza (…), no sé. Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas. (…) A Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las Torres Gemelas”, señala Benedetti, en uno de los apartes más candentes conocidos por SEMANA.

