¿Qué opina María Isabel? ¿Se volvió a perder Petro?

¿Qué estará opinando María Isabel hoy lunes 26 de junio en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a la visita del presidente Gustavo Petro a París, porque sorpresivamente fue extendida con una curiosidad: que el mandatario protagonizó una de sus clásicas perdidas, se desapareció durante un día.

En un comienzo se informó oficialmente que había sido por un cambio de agenda por razones de “orden técnico-aeroportuarias” que se hizo necesario posponer el vuelo presidencial. Me pregunto, ¿qué serán razones técnico-aeroportuarias?, ¿será que se dañó el avión o se dañó el aeropuerto de Catam?

Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Foto: juan carlos sierra-semana

Luego lo justificaron con la disculpa de que el presidente había tenido una reunión de última hora concretada con la compañía de aviación francesa que fabrica los aviones de combate Rafale, pero pues, ¿qué tan costoso puede salir tener parado el avión presidencial y a su tripulación de unas horas de más o un día más?

De pronto para llenar ese vacío es que ayer a la hora de las noticias de la noche se interrumpió la programación y, empacado de alocución presidencial, nos transmitieron una intervención vieja del presidente que había hecho en su visita ante el público colombiano en París. En ella hablaba de que los que habían marchado en su contra habían sido los esclavistas colombianos y que aquí la pelea es entre la señora de los tintos y el capitán, y populismos de esos que le encantan a él.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su homólogo francés, Emmanuel Macron. - Foto: Reuters / LUDOVIC MARIN/Pool

Pero volvamos a la excusa oficial de la prolongación del viaje del presidente Petro que, en realidad, como les digo, se debió a una perdida. El Conpes era el que daba la autorización para reemplazar los aviones Kfir de la Fuerza Aérea y se venció el 31 de diciembre pasado, aunque el tema de la licitación había quedado a un lado volvió a aparecer en la reunión bilateral entre Petro y Emmanuel Macron, o sea el interés de que Colombia le compre aviones de guerra a Francia.

Pero el objeto de la reunión con la compañía no era concretar el negocio, sino conversar de la reforma agraria, porque el presidente exigiría que se invierta en ella, pues el país o la compañía de aviación que termine ganadora de la puja de la venta de los aviones de combate, que son además de la francesa tres más las interesadas, incluyendo una de Estados Unidos.

Ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre la compra de aviones Kfir. - Foto: Semana / Twitter @mindefensa

¿Pero al fin qué? ¿Vamos a comprar aviones de guerra o hacer reforma agraria o ambas? Y otra pregunta que no sobra, ¿hubo reunión con la empresa de aviones Rafale o no? En cualquier caso, según el diario, la compra se haría a finales de este gobierno, mientras los demás competidores patalean, claro. Y mientras tanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que nunca sabe dónde está parado, reiteró que no hay ningún proceso de negociación por ahora en marcha.