¿Qué opina María Isabel? Turismo de Davos para Colombia

Llamó insultantemente limosnas a los recursos internacionales que vienen aportando a la conservación de la Amazonía, pues obviamente para ese efecto no hay plata que alcance. También planteó que si ambas naciones renuncian al botín del petróleo, Venezuela y Guyana podrán dar fin a su disputa por el Esequibo, que claramente tiene ese trasfondo petrolero.

Y volvió a reiterar que Colombia no firmará nuevos contratos de exploración de hidrocarburos en el país, y con la terquedad y las quimeras que lo caracterizan o que lo inspiran, inauguró la criticada a casa Colombia en Davos que por su costoso alquiler ha aflorado toda clase de críticas, porque cuesta 4,500 millones de pesos que pagará el país por esta supuesta vitrina, que según Petro, permitirá cambiar los ingresos petroleros por ingresos del turismo.

Porque esta casa en Davos es una vitrina que nos atraerá a millones de turistas a visitar a un país en el que si no se le cae encima a uno una montaña sobre una carretera, pues lo atracan, lo secuestran o lo matan. Ese es el turismo que pretende atraer Petro a través de esta casa, casita o casona que contrató en Davos como vitrina para el turismo mundial.

¿Qué opina María Isabel? Empezó la cadena con Cadena

Para encadenar su plan de acabar con las EPS y embutir a sus afiliados en la Nueva EPS, punta de lanza de su programa estatizador de la salud, el gobierno Petro logró llevar a la presidencia de la entidad al señor Aldo Cadena. Quien es recordado como un muy mediocre secretario de salud de la alcaldía Petro, al haber dejado a Capital Salud en Bogotá, endeudada en 600 mil millones con la red de hospitales distritales, y el señalamiento de haber contratado a 800 mil funcionarios que no se necesitaban.

A las 6 en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 17 de enero en SEMANA ? Pues la opinión gira en torno a la reaparición flash del ministro de Salud, quien como digo, reapareció ayer poniéndole ambiguamente el pecho a la escasez de vacunas frente al surgimiento de las nuevas cepa del Covid, por la cual el ministro nos pide a los colombianos no preocuparnos y al aumento de la influenza y de las complicaciones pulmonares entre los colombianos debidos, según él a otro tipo de virus distintos del covid.

Pero digo que su reaparición fue ambigua, porque asegura el ministro que vacunas hay, pero que es que los colombianos no han querido acudir a vacunar a sus hijos con las existentes Sinovac de origen chino. Pero la verdad, verdad, yo no he visto sino un ministro políticamente activista y muy poca campaña del gobierno en salud para convocar a los ciudadanos a la vacunación masiva, como se veía en el gobierno anterior, con sitios destinados especialmente para tal efecto.