Envían a la cárcel a Iván José de la Rosa Gómez por matar a su expareja sentimental en el centro comercial Santafé

Por la gravedad extrema de su conducta y el riesgo de fuga, el juez once de control de garantías de Bogotá envió a la cárcel a Iván José de la Rosa Gómez, quien en la tarde del pasado 30 de mayo atacó con un cuchillo a su expareja sentimental, Stefanny Barranco, quien se encontraba laborando en un establecimiento en el centro comercial Santafé, en el norte de la capital de la República.

Este acto de sevicia, en un sitio público, a la vista de todo el mundo , tiene como agravante los constantes mensajes amenazantes que le había enviado De la Rosa a su excompañera sentimental aseverando “que si iba a ser para él no iba a ser para nadie”.

Señor, es tan amable y guarda la risa para otra ocasión que creo que lo que está diciendo la señora fiscal no es para que se ría”, le advirtió el funcionario judicial. “Por favor, respete (...) Hágame el favor y respete que está en una audiencia y aquí no es para que se ría. Creo que lo que la señora fiscal está diciendo no es un chiste”, aseveró el juez de control de garantías mientras de La Rosa solamente atinaba a decir “eso es una mentira”.