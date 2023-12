¿Quiénes instalaron la pancarta de las FARC que apareció a pocos minutos de Bogotá? Esto dicen las autoridades

Según las autoridades, el letrero hace referencia al frente 33, que lleva consigo el acrónimo de B.M.M., que significa Bloque del Magdalena Medio o Frente Mariscal Antonio José de Sucre. Al parecer, la pancarta fue instalada por dos hombres que no portaban consignas vinculadas a algún grupo ilegal y quienes la habrían dejado en un lote baldío.

Y avanzó en su relato: “Le pregunto a la Policía, pues yo me detengo y le pregunto a la Policía que qué sabían, que qué estaba pasando y me dicen que no, que estaban averiguando quién había puesto eso esta mañana, pero que era incierto, pues qué grupo, que digamos presuntamente quién hubiera podido ubicar ese mensaje”.