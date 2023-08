Relojes Rolex en Colombia, un tesoro que se convirtió en mafia para los delincuentes

“Saliendo del restaurante, dentro del centro comercial, entró una persona con un revólver calibre 38. Desde la puerta hasta donde yo estaba, estamos hablando de unos 20 pasos. Me encañona, le ofrezco el celular, pero él me dice que no, que le entregue el reloj”, dijo a Noticias Caracol.

¿Cómo es la modalidad de robo?

Inseguridad en Bogotá

El asunto no es de percepción. Es una realidad. Así lo confirma John Silva, un publicista que presenció cómo los ladrones atracaban al conductor de un vehículo en la calle 84 con carrera séptima, a plena luz del día. “Estábamos esperando a que cambiara el semáforo cuando pasó una motocicleta en medio de los vehículos, llegó hasta la esquina, y el parrillero sacó un arma, una 9 milímetros cromada. Conozco de armas porque mi papá y mis hermanos son militares, y el tipo se acercó hasta un Mercedes-Benz negro, con vidrios polarizados. El conductor tenía la ventana un poquito abajo y lo encañonaron. Le robaron el reloj, la cartera, el celular”, narró Silva. “A pesar de que no fui víctima de los ladrones, uno entra en pánico, con ganas de querer ayudar, pero sabe que no se puede, porque un tipo de esos mata a cualquiera y no pasa nada”, agregó.