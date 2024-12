Rodrigo Londoño, antes Timochenko, envía una dura carta a la JEP. Presidente de la jurisdicción advirtió que el tiempo se agota

Sin embargo, a su mandato se le está agotando el tiempo. El acuerdo de paz estableció que la existencia de la JEP será de 15 años. No obstante, ese plazo es mucho menor para la Sala de Reconocimiento, que tiene solo 10 años, menos el término para indagación preliminar de 18 meses de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, lo cual significa que el tiempo es corto, recordando su entrada en vigencia en 2018.

Ramelli dijo de frente lo que eso significa para los procesos. “Estamos haciendo todo lo posible, pero el tiempo es limitado. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”, explicó en una entrevista a Blu Radio , la semana pasada.

La expresión generó revuelo. Rodrigo Londoño, el líder de las extintas FARC, le envío una comunicación al magistrado Ramelli. Las Farc han tenido un papel cuestionado tras la firma de la paz. Por un lado, porque un gran número de sus miembros traicionaron el acuerdo y formaron las disidencias que hoy tienen el país en jaque, en numerosos territorios. Por otro lado, porque su compromiso en los procesos que se adelantan en esa jurisdicción no necesariamente han contado con su colaboración, ni con el reconocimiento de los crímenes que ellos cometieron.

La renuncia a la presunción de inocencia nunca fue del todo clara. Hace dos meses, cuando ellos lanzaron esa propuesta, se pensó que era para todos los hechos que habían cometido en la guerra. Sin embargo, luego aclararon que se trataba solo de los casos que ellos mismos ya habían reconocido. “ Respecto a todos los hechos, conductas previamente definidos y contrastadas que hasta ahora nos han sido atribuidos en todos los Macrocasos investigados en esta Jurisdicción y en las que hemos aceptado nuestra participación y responsabilidad, y la seguiremos aceptando” , decía la precisión. Eso en la práctica dejaba por fuera todo lo que no han reconocido por ejemplo la esclavitud, los crímenes sexuales y el reclutamiento infantil. Sin embargo, las Farc plantean que quisieran una única sentencia que les permita no ahondar en esos casos.

Con verdaderas sorpresa y desconcierto conocí las declaraciones que usted dio el pasado 30 de noviembre ante el medio de comunicación Blu Radio, en las que afirmó que “Estamos haciendo todo lo posible, pero el tiempo es limitado. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”.

Sus palabras, señor magistrado, confirman nuestros peores temores y validan cada una de nuestras críticas, las cuales hemos expresado en todos los escenarios posibles. Los comparecientes de las extintas FARC-EP no exageramos al decir que la magistratura de la JEP se ha descarrilado de la tarea encomendada.

En poco más de seis años, desde la creación de la JEP, 9.906 firmantes de paz suscribimos acta de sometimiento a la JEP y cerca de 800 hemos comparecido ante las diligencias convocadas por la Jurisdicción. Sin embargo, al día de hoy no hay ninguna sentencia emitida por el tribunal, no hay ninguna renuncia a la persecución penal y sólo han otorgado 827 amnistías de 5.065 solicitadas. Y ahora usted, en calidad de presidente de la JEP, declara que no les va a alcanzar el tiempo para dar cierre jurídico al conflicto armado colombiano, a pesar de los más de 2 billones de pesos del erario público y los aportes económicos de la comunidad internacional gastados por su entidad.