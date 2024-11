Judicial

Familiares de diputados del Valle se le plantan a la JEP. No asistieron a audiencia de reconocimiento de verdad, se sienten traicionados por el tribunal

Por esto, el exdiputado Sigifredo López, advirtió sobre una “investigación deficiente y ausencia de verdad”. Junto a los familiares de los dirigentes políticos asesinatos en cautiverio, no se hicieron presentes en la audiencia para no validar un acto que no los tuvo en cuenta.