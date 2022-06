Se despachó Sigifredo López: “las víctimas la están pasando muy mal, mientras ustedes están viviendo sabroso en el Congreso”

Llegó la hora de la verdad para los exjefes de las Farc que están sentados ante la JEP, en el asiento de los victimarios, reconociendo unos de los delitos más atroces, cometido de forma sistemática de los años de guerra: el secuestro. En esta histórica audiencia hubo una voz de reclamo, contundente y llena de dolor, la del único sobreviviente de los diputados del Valle secuestrados y asesinados, Sigifredo López, quien señaló que reconocer la brutalidad de los hechos no es suficiente, pidió modificar el acuerdo y las Farc reparen a las víctimas.

López aclaro que es amigo de la negociación política, de la reconciliación, del perdón y de la paz. Aclaró que votó sí en el plebiscito para validar los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), pero también advirtió que eso no era un cheque en blanco y reclamo cambios en el acuerdo en el que las Farc sean protagonistas en la reparación y no la lenta y penosa reparación administrativa que está dando el gobierno.

Y fue claro, contundente y hasta retomó un eslogan que se movió bastante en la campaña a la presidencia, “ustedes exjefes de las Farc están pasándola muy mal mientras ustedes están viviendo sabroso en el Congreso” y lazó otra frase contundente y a la vez contradictoria: “ustedes en nombre de la libertad secuestraron y en nombre de la paz asesinaron”.

Por eso agregó que “nunca van a alcanzar el perdón social si no reparan a esas víctimas para que puedan vivir sabroso. Así como ustedes”.

Tema económico

Sigifredo López dejó claro que “el perdón es un asunto de la víctima y del victimario, de dónde acá, en nombre de la justicia restaurativa, estamos borrando de un solo brochazo el componente de la reparación económica de las víctimas. De dónde acá estamos pensando que estos millones de desplazados o víctimas se les puede hablar de reparación o restauración cuando no han podido retomar el proyecto de vida que tenía cuando eran secuestrados”.

Y es que con cifras en mano Sigifredo López puso sobre la mesa lo que considera una tragedia. En Colombia hay más de nueve millones de víctimas y sólo los han reparado con unos pesos, de forma administrativa, a algo más de un millón de personas.

“Los desplazados están en las grandes ciudades, buscando cualquier trabajo, su vida se les acabó, sus hijos no tuvieron proyectos de vida y hasta terminaron como sicarios. Nosotros que tuvimos una profesión y cómo ganarnos la vida, pero la mayor parte de las víctimas están siendo revictimizados. La están pasando muy mal, y nos va a llegar el 2050 sin repararlos”.

López puso el dedo en la llaga e hizo la pregunta que muchos se han hecho ¿Qué pasó con la fortuna que tenían las Farc?. “El componente económico no puede quedar atrás, lo digo sin conocimiento, porque no me consta, pero dicen que en La Habana hubo un gran proceso de lavado de activos, que muchos de ustedes están llenos de plata, que tienen plata en bancos suizos y paraísos fiscales. En el acuerdo no quedó la reparación”, aseguró.

Se refirió también al perdón. “Les habla alguien que ya perdono, pero no puede soslayar las demandas de justicia, de reparación que tienen las víctimas. El gran obstáculo para tener el perdón social es la reparación, la gran mayoría ya perdonamos, pero no por ustedes, sino por no estar secuestrado por el odio”, reclamó el exdiputado.

Su tragedia personal

Retomando el tema de la revictimización, haciendo referencia a su secuestro, liberación, y posterior detención, por supuestamente ser miembro de las Farc y haber participado en la operación por en la que se llevaron a los diputados, hizo un reclamo que aseguró “acabo con su vida”, por culpa de las mentiras de las Farc.

“Ustedes dijeron que el asesinato se dio por un grupo comandado por una persona que había desertado y que había atacado el campamento, murieron todos menos Sigifredo, por eso me tocó demostrar que siguieron manteniendo de manera innecesaria, porque plasmaron una sombra de duda sobre Sigifredo. Empezaron a decir que me había salvado porque pertenecía a las Farc, me metieron preso, eso acabo con mi vida, fue doloroso y duro, es preferible morir en una selva como un inocente, que queda libre por los villanos”, dijo López.

Y habló más de su tragedia personal, recriminó a las Farc, les hizo responsable no solo de su secuestro, sino de su injusta detención, “esa libertad no la quería yo, así me jodieron la vida. Ustedes callaron, solo un guerrillero Santiago Arbeláez, llamó y dijo que esa no era mi voz, que no era mi nariz, que era un montaje y quien estaba en el video era un guerrillero llamado Jota Jota, el fiscal no les creyó, buscaron falsos testigos y yo quedé preso”.

Sigifredo López fue protagonista de una de las tragedias más complejas en la guerra, vio morir a sus compañeros, fue revictimizado cuando lo mandaron de nuevo a la cárcel, asegura qué él perdonó, pero reclama que haya reparación económica.