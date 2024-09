Salen a la luz, últimos mensajes que policía le escribió a su expareja antes de dispararle en motel de Kennedy: “así quería verla”

“Contésteme Paola, hágame el favor Pao sí. Por favor, contésteme el celular suyo Pao, por favor (...) Pao, por favor sí (...) Una llamada no más Pao (...) Es lo único que te pido Pao (...) No seas así Paola, solo contésteme un momentico y ya para decirle dos cosas Paola y ya me voy de su vida...(...) Pao no sea así Pao. Merezco que sepa cosas y ya Paola, no es más. Ya se acabó todo, pero es justo que sepa cosas. Contésteme si por favor Pao”, le escribía el patrullero a su expareja, según reveló Noticias Caracol en su emisión de la mañana de este martes 10 de septiembre.