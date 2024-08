Denuncian presunto feminicidio en Subachoque, el agresor quemó a su pareja con licor. Esta es la terrible historia

SEMANA conoció en exclusiva la historia de una mujer que fue víctima de su pareja cuando el hombre se encontraba tomando licor. Personas que registraron lo sucedido hablaron con esta revista bajo reserva, ya que la denuncia llegó hasta la alcaldía local del municipio, y según dicen, se estaría buscando ocultar lo que ocurrió para no afectar el nombre del lugar y porque el victimario sería cercano al alcalde.

En su memoria, este sábado 24 de agosto a las 7 p. m. se llevará a cabo una velatón en el parque principal de Subachoque para pedir que no haya más ataques contra las mujeres en el municipio. Sin embargo, denuncian que el alcalde Jorge Camacho estaría buscando la forma de que no se conozca el caso para que no se afecte la imagen del lugar y porque sería cercano al victimario.