Macabro: mujer desaparecida hace más de un mes fue hallada muerta, enterrada en el patio de una casa en Soledad, Atlántico

Desde el pasado 16 de julio, Gina Paola Rivera Toloza, de 31 años de edad, se encontraba desaparecida y sus familiares denunciaron el caso en la Fiscalía General de la Nación, que, al parecer –según denuncian ellos–, no habría realizado las labores necesarias o suficientes para ubicar a la mujer.

En ese momento, una mujer que era amiga de Gina Paola no aguantó y comenzó a gritar de la impresión al ver el cadáver. Según el relato de la familia a este medio, la expareja de la víctima, que vivía cerca, escuchó los gritos y llantos, y huyó en una motocicleta.

La familia de la mujer asegura que el excompañero sentimental de Gina Paola sería el responsable, pues este la amenazaba y le aseguraba que si “no era de él, no era de nadie”.

Irene Toloza, hermana de Gina, aseguró que desde hace dos semanas había recibido una llamada anónima , pero a la que no le había prestado atención. En ella le aseguraban que su hermana estaba enterrada en un lote que funcionaba como parqueadero.

“Yo recibí una llamada hace dos semanas y no le presté atención porque siempre recibíamos llamadas de que la veían, que la tenían secuestrada, que pagáramos. Entonces yo le dije: la verdad, no estamos para estar recibiendo esa clase de llamadas. El martes pasado recibimos la llamada al teléfono de mi mamá donde le decían: ‘le estamos informando que el cuerpo de su hija Gina se encuentra ubicado en la cola del patio donde ustedes buscaron’; dos días después de que ella desapareció, nosotros buscamos en ese lugar, pero los nervios no nos dejaron seguir buscando, sino que medio cavamos y dijimos ‘no hay nada’”, contó desde las afueras de Medicina Legal en Barranquilla a varios medios de comunicación.