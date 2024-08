Lo que se sabe del joven bogotano que murió en el festival de música Corona Sunsets en Santa Marta

La información preliminar que se ha conocido del caso es que esta persona se encontraba en el sitio, cuando de repente se desplomó y quedó sin vida. Los familiares de la persona fallecida tras lo sucedido denunciaron que el evento no contaba con el personal adecuado para atender un tipo de emergencia como el que se presentó.

Por su parte, José Correa, padre del joven fallecido, indicó en diálogo con El Tiempo: “Pensé que el festival sería en El Rodadero, pero mi hijo no me informó del cambio de locación hacia un sitio tan alejado de la ciudad. En Buritaca no hay un centro de salud adecuado para brindar atención médica y, además, a los amigos que lo llevaron para recibir primeros auxilios les cobraron 150.000 pesos por asistirlo”.