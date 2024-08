Federico Gutiérrez revela la crítica relación de Medellín con el Gobierno Petro: “Aquí no llega un solo peso”

El alcalde aseguró que esta iniciativa fue la misma que presentó Daniel Quintero , pero el presidente no había aparecido para reprocharlo: “¿Por qué si este debate se dio el año pasado, con quienes hoy son sus aliados, por qué ahí si no dijo nada? Para ellos, es un debate conveniente y con alto tufillo político y diferencia ideológica”.

Gutiérrez cree que esto se debe a un asunto personal y ya le está pasando factura a la ciudad: “Lo único que recibimos del presidente Petro y su Gobierno son insultos. Aquí no llega un peso, no llega una inversión, no llega un apoyo. Tenemos el palo en la rueda. No es solo conmigo, es contra todo aquel que piensa diferente a él” señaló el mandatario paisa.