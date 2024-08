Sube temperatura entre Petro y ‘Fico’; el presidente le hizo algunas preguntas y esta era la intención

Fico le responde a Petro y desmiente que su hermana tenga alto puesto en ISA

Al abordar el tema de su hermana, el alcalde de Medellín dejó claro que no existe ningún conflicto de interés a la hora de hablar de ISA, puesto que su familiar trabaja para una filial de esa compañía, lo que no representaría ningún problema para Gutiérrez.

“Lamento corregirlo, Presidente Petro. Mi hermana no trabaja en ISA, trabaja en una de sus filiales hace muchos años y no, no existe ningún tipo de conflicto de interés. Créame, que de existir, sería el primero en declararlo. No somos nosotros quienes hemos actuado al margen de la Ley a lo largo de nuestras vidas. Celebro que le dé importancia a este tema. Qué bueno sería que sus nombramientos sí se basaran en criterios de ética y capacidad, porque sus delegados en la junta nombraron como presidente de ISA a un cuestionado funcionario”, agregó Gutiérrez, quien en otro punto también volvió a referirse a la cercanía entre Petro y Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín.