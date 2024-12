Cuando la partida de Mancuso a Europa aún era una posibilidad, voces del gobierno afirmaban, a su vez, que de no prosperar la extradición a Colombia, exisitían otros mecanismos para lograr que regresara al país. Por ejemplo, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos Arévalo, afirmó que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos podía juzgar al exparamilitar a través de quejas individuales que radicaran sus víctimas. Sin embargo, el comisionado ignoró dos aspectos elementales de este órgano de justicia: Colombia no suscribió el convenio internacional que rige al tribunal y éste, además, juzga Estados y no indviduos.

En el mismo sentido, procurando evitar un quite a la justicia, el presidente Iván Duque aseguró que elevaría una petición ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que Salvatore Mancuso respondiera penalmente por los delitos que se le atribuyen. Al igual que las palabras de Ceballos Arévalo, las del primer mandatario no podrían concretarse. La CPI tiene una competencia subsidiriaria con respecto a la justicia colombiana y esta última aún no ha juzgado a Mancuso por los crímenes por los que se pidió en extradición. En ese orden de ideas, no es fácil ese camino tampoco.

