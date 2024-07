Salvatore Mancuso envía mensaje al presidente Gustavo Petro, Inpec y ONU: “Estoy privado de la libertad por información falsa”

Salvatore Mancuso le envía mensaje al presidente Gustavo Petro, al Inpec y a la ONU. "Me tienen privado de la libertad con información falsa". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/IlVgRnlvj5

En dicha diligencia, que se destacó por los reclamos hechos tanto por Mancuso como por su defensa, la jueza dejó en claro que existen varios expedientes contra el excomandante paramilitar en Antioquia, Córdoba y Meta que no han sido revisados. Hecho por el cual solicitó su traslado inmediato para realizar su respectiva revisión.

Mientras esto ocurre, desde su celda de máxima seguridad en la cárcel La Picota, de Bogotá, Mancuso grabó un video exigiendo que lo dejen libre pues, según reseña, no existe ninguna medida de aseguramiento vigente en su contra. “Este no es un atentado contra mí sino en contra de todos aquellos que quieren avanzar en un proceso de paz y que quieren desmovilizarse, deponer las armas y traerle a las regiones un alivio a la violencia. Pero si el mensaje es que la justicia e instituciones administrativas como el Inpec no cumplen las órdenes, ¿entonces qué le deparará a todos ellos?”