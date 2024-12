Sandra Ortiz apunta al Gobierno de Gustavo Petro. “Siento que hay gente interesada allí en que a mí me hagan daño”. 10 demoledoras frases

1. “Siento que hay gente del Gobierno interesada en que a mí me hagan daño”

Ortiz dijo que la están sacrificando “para tapar, proteger o cubrir no sé a quién o a quiénes. Esto va más allá. Yo soy frentera, este es el primer medio al que le digo esto. Reitero, estoy tranquila, tengo las pruebas, si se actúa en justicia y en derecho, todo saldrá bien. Yo confío en la justicia y en los jueces, porque sé de su seriedad”.

2. “Mi abogado tiene todas las pruebas y evidencias, entre ellas la de un montaje que me hicieron en Presidencia para que me imputaran con medida de aseguramiento y detención carcelaria”

Esta fue la respuesta de Sandra Ortiz tras conocerse la imputación de cargos por parte de la Fiscalía. “Hicieron una cosa que solo pasa por una mente despiadada de querer hacerme daño; no sé con qué objetivo y para cubrir a quién”.

Sandra Ortiz, en entrevista con SEMANA, habló de Gustavo Petro, Laura Sarabia y de los alcances de Olmedo López y Sneyder Pinilla. | Foto: SEMANA

3. “Hicieron un complot, se inventaron una historia, la crearon, hicieron un show”

Esta fue su explicación al aclarar el montaje que ha denunciado desde Presidencia. “Me hicieron escándalo en medios por dos semanas y allanaron mi oficina, al parecer, para favorecer a Sneyder Pinilla. Eso era para hacer aún más fuerte una versión mentirosa de ellos. A mí me armaron varios escándalos, mostraron unas facturas, que yo vivía en el Hotel Tequendama de Bogotá. Yo no lo voy a negar, soy boyacense y no tengo apartamento en la capital porque no tengo los medios económicos. A mí algunos periodistas me llamaban y me decían: ‘Doctora Sandra, nos están dando estas informaciones desde Presidencia’”.

4. “Si lo hicieron con la UNGRD, también imagino que ocurrió con el Fondo Adaptación”

Para Ortiz, tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla no solo manejaron la UNGRD, también el Fondo Adaptación. “Olmedo López también lideró ese fondo (Adaptación) y no han dicho nada”. Dijo que hay un “silencio total” en torno al fondo y pidió que la “Justicia busque”. “¿Qué pasó con los recursos del Fondo Adaptación?”.

5. “Ellos se robaron La Guajira completa”

Explicó que solo en Uribia había una inversión superior a los 200.000 millones de pesos. “Allá Olmedo fue denunciado por toda la política que hizo en ese municipio hasta con la mamá del alcalde. Nosotros tuvimos denuncias, yo eso lo puse en mi informe cuando salí de la Alta Consejería para las Regiones. Yo conté en ese informe cómo ellos estaban haciendo política por todo el país. Yo lo puse en mi informe, reporté lo que me decían los líderes sociales, la gobernadora y los congresistas de la región”.

Oriz asegura que se robaron "La Guajira completa". | Foto: Francisco ArgÜello

6. “No me parece bien que me estés perfilando en los medios de comunicación”

Este fue el reclamo que le hizo Ortiz a Laura Sarabia, en la reunión en la que la actual directora del Dapre le pidió la renuncia. Ya le había hablado del perfilamiento a un asesor de Sarabia y le había advertido que tenía información de los propios medios de que esa actividad venía del Gobierno.

7. “No me sentía cómoda con ella”

Así se refirió Ortiz de Laura Sarabia, ante la reunión que iba a sostener con el presidente Gustavo Petro el día en que le fue pedida su renuncia. “Yo quería hablar solo con él, no me sentía cómoda con ella”. Prefirió no opinar sobre si cree que Sarabia sabe cosas del escándalo de la UNGRD que no ha dicho.

8. “Ese silencio es extraño”

Esta afirmación de Ortiz fue sobre el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo. Aunque reconoció que ha hecho unas denuncias importantes, “ha estado últimamente muy en silencio, me extraña porque es un hombre frentero. Él no ha vuelto a tocar más el tema”.

9. “El pueblo quiere sangre y tienen que sacrificar a alguien, yo soy el eslabón más débil de todo esto”

Ortiz ha dicho que la están sacrificando para proteger a alguien. Al preguntarle a quién, insistió en que es lo que quiere saber. “No puedo decirlo porque no me consta. Alguien se está favoreciendo y quieren calmar ese escándalo conmigo”.

10. “El señor presidente es una persona correcta”

Esta fue la respuesta de Ortiz, al preguntársele si Petro la dejó sola. “Yo he hablado con él por chat, no me volví a ver con él desde mi renuncia, pero ha estado muy pendiente. Cuando me pasó el atentado, estaba preocupado, me preguntó cómo me sentía y si creía que alguien quería hacerme daño. Es que él no puede hacer nada. No lo hizo por el hijo, Nicolás Petro, tampoco lo hará por mí. Él deja que la justicia tome decisiones. Aseguró que le informó al mandatario sobre el supuesto montaje que ha denunciado. “Él me dijo que averiguará”.

Iván Name en compañía del abogado Jaime Lombana, saliendo de la audiencia en la Corte. Ortiz dice que la relación con el senador, tras el escándalo de la UNGRD, se fracturó. | Foto: Vanesa Londoño