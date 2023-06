Segundo comandante del Ejército prefirió cerrar la puerta de su camioneta a la prensa, antes que contestar preguntas sobre posible corrupción

La semana pasada, al Ejército y al Comando General de las Fuerzas Militares llegó una denuncia sobre un presunto abuso de su cargo que estaría haciendo el segundo comandante del Ejército, el general Álvaro Pérez. El reporte, que llegó de manera anónima, pero con pruebas a los despachos militares, indicaba que el general Pérez estaría utilizando las instalaciones de la Escuela de Caballería para la manutención de un fino caballo de su propiedad.

En su momento, SEMANA consultó con fuentes militares e indicaron que en efecto se había abierto una investigación para determinar si la versión que involucraba al segundo comandante era cierta o falsa. Este viernes (23 de junio de 2023), este medio de comunicación quiso conocer la versión del general Pérez Duran sobre los hechos denunciados.

El oficial fue esquivo con los medios de comunicación y no quiso contestar las preguntas que se le hicieron sobre el asunto de la Escuela de Caballería, en medio del recorrido antes de que se subiera a su camioneta con escolta militar, Durán dijo que, “yo ya puse todo a disposición de los entes investigativos”.

Al preguntarle luego por cuál había sido su papel en el cuestionado contrato para la compra de 55 vehículos militares por un valor superior a los 300 millones de dólares, denuncia revelada por SEMANA, el oficial se montó en su camioneta y le cerró la puerta a la prensa sin responder preguntas.

Al no tener respuestas concretas del oficial, SEMANA le preguntó al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, por la situación del general Pérez e indicó que, “está iniciada, en curso y con todo el impulso la investigación respecto de todos esos temas relacionados con el general Pérez. El general Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, ha dispuesto de una investigación especial que amerita el rango y su posición del general Álvaro Pérez y esperamos los resultados de la investigación para hacer un pronunciamiento en específico”.

También dijo el ministro que, mientras se reciben los resultados de la investigación, el general permanecerá en el cargo.

El Comando General de las Fuerzas Militares ordenó una inspección para verificar una denuncia que llegó al Ejército, en donde se señala que el general Álvaro Vicente Pérez Durán habría usado las instalaciones de la Escuela de Equitación para la manutención de un caballo de su propiedad.

La denuncia sobre el posible uso de una instalación militar para beneficio propio se conoció luego de las fuertes declaraciones que entregó el ministro de Defensa, en las que le hizo un fuerte llamado de atención a la fuerza pública por haber permitido que las disidencias de las Farc inauguraran obras públicas en zona rural de Tibú, en Norte de Santander.

“A la fuerza pública le corresponde garantizar la vida en libertad de las comunidades”, dijo el ministro durante la ceremonia en la que ascendieron de grado, de teniente coronel a coronel, a seis integrantes del Ejército; seis capitanes de fragata a capitán de navío, y seis del cuerpo de infantería de marina, de teniente coronel a coronel.

“Quienes no están interesados en la paz, quienes no están comprometidos con la paz, serán derrotados militarmente. Y con respecto a todos, interesados o no interesados en la paz, a todos quitarles los recursos que obtienen de las actividades delictivas”, manifestó el ministro Velásquez.

“Tienen una gran responsabilidad ustedes. Reafirman ese compromiso que implica, además, un relacionamiento especial con la población, que permita diferenciar esa población que hemos visto instrumentalizada por las organizaciones criminales, de personas que estén integrando las organizaciones, porque la población instrumentalizada, la población que sufre la acción de esas organizaciones, tiene que ser protegida, y tenemos que buscar precisamente que esa población pueda vivir en libertad”, le dijo el ministro a los recién ascendidos oficiales.

“Hay extensas zonas del país en las que las organizaciones ilegales tienen una presencia, amenazan Juntas de Acción Comunal, desplazan liderazgos sociales, imponen sus propios liderazgos, y eso no puede continuar (…). Tenemos que recuperar la institucionalidad en su conjunto, con una acción integral, que se desarrolla desde las Fuerzas Armadas, y la que tiene que desarrollar también el Gobierno, desde sus programas y su presencia en las comunidades”, añadió.

En su discurso ante los recién ascendidos, el titular de la cartera de Defensa manifestó que un aspecto central de la Política de Seguridad y Defensa de este Gobierno es la desarticulación de las estructuras criminales, “tarea en la que ustedes [la fuerza pública] tienen un papel fundamental”.

“Esa tarea de desarticulación va en dos direcciones: de un lado, en las acciones en cumplimiento del deber constitucional que tienen todos los soldados de la Patria, el deber constitucional de reprimir todas las manifestaciones criminales, de afectar por la fuerza que les da la Constitución de la República, someter a todos aquellos que no están en el camino de la paz, que no tienen interés en la paz”, dijo Velásquez.