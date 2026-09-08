Segundo comandante del Ejército prefirió cerrar la puerta de su camioneta a la prensa, antes que contestar preguntas sobre posible corrupción

ACTUALIZACIÓN DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2026:

Con respecto al caso del general (r) Álvaro Vicente Pérez, hay que mencionar que las actuaciones disciplinarias adelantadas por el Ejército Nacional fueron archivadas. Una situación similar ocurrió con los procesos que indagaba la Procuraduría General de la Nación, que ordenó el archivo del caso. Según el oficial en retiro: “No se impuso sanción disciplinaria alguna en mi contra derivada de estos hechos. La situación disciplinaria objeto de aquellas publicaciones quedó jurídicamente definida”.

La semana pasada, al Ejército y al Comando General de las Fuerzas Militares llegó una denuncia sobre un presunto abuso de su cargo que estaría haciendo el segundo comandante del Ejército, el general Álvaro Pérez. El reporte, que llegó de manera anónima, pero con pruebas a los despachos militares, indicaba que el general Pérez estaría utilizando las instalaciones de la Escuela de Caballería para la manutención de un fino caballo de su propiedad.

En su momento, SEMANA consultó con fuentes militares e indicaron que en efecto se había abierto una investigación para determinar si la versión que involucraba al segundo comandante era cierta o falsa. Este viernes (23 de junio de 2023), este medio de comunicación quiso conocer la versión del general Pérez Duran sobre los hechos denunciados.

EL caballo estaría en las instalaciones de la caballería. Foto de referencia. Foto: Guillermo Torres

El oficial fue esquivo con los medios de comunicación y no quiso contestar las preguntas que se le hicieron sobre el asunto de la Escuela de Caballería. En el recorrido antes de que se subiera a su camioneta con escolta militar, Durán dijo que “yo ya puse todo a disposición de los entes investigativos”.

Al preguntarle luego por cuál había sido su papel en el cuestionado contrato para la compra de 55 vehículos militares por un valor superior a los 300 millones de dólares, denuncia revelada por SEMANA, el oficial se montó en su camioneta y le cerró la puerta a la prensa sin responder preguntas.

Al no tener respuestas concretas del oficial, SEMANA le preguntó al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, por la situación del general Pérez e indicó que “está iniciada, en curso y con todo el impulso la investigación respecto de todos esos temas relacionados con el general Pérez. El general Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, ha dispuesto de una investigación especial que amerita el rango y su posición del general Álvaro Pérez y esperamos los resultados de la investigación para hacer un pronunciamiento en específico”.

Ministro de la Defensa, Iván Velásquez. Foto: SEMANA

También dijo el ministro que, mientras se reciben los resultados de la investigación, el general permanecerá en el cargo.

¿Escándalo en el Ejército? General habría usado instalaciones militares para guardar un caballo de su propiedad

El Comando General de las Fuerzas Militares ordenó una inspección para verificar una denuncia que llegó al Ejército, en donde se señala que el general Álvaro Vicente Pérez Durán habría usado las instalaciones de la Escuela de Equitación para la manutención de un caballo de su propiedad.

Foto referencial de un caballo. Foto: Archivo particular

La denuncia sobre el posible uso de una instalación militar para beneficio propio se conoció luego de las fuertes declaraciones que entregó el ministro de Defensa, en las que le hizo un fuerte llamado de atención a la Fuerza Pública por haber permitido que las disidencias de las Farc inauguraran obras públicas en zona rural de Tibú, en Norte de Santander.

“A la Fuerza Pública le corresponde garantizar la vida en libertad de las comunidades”, dijo el ministro durante la ceremonia en la que ascendieron de grado, de teniente coronel a coronel, a seis integrantes del Ejército; seis capitanes de fragata a capitán de navío, y seis del cuerpo de infantería de marina, de teniente coronel a coronel.

Impresionante operativo del Ejército y Policía deja tres integrantes del Clan del Golfo muertos, dos heridos y uno capturado. Foto: Ejército Nacional

“Quienes no están interesados en la paz, quienes no están comprometidos con la paz, serán derrotados militarmente. Y con respecto a todos, interesados o no interesados en la paz, a todos quitarles los recursos que obtienen de las actividades delictivas”, manifestó el ministro Velásquez.

A la Fuerza Pública le corresponde garantizar la vida en libertad de las comunidades Foto: daniel jaramillo

“Tienen una gran responsabilidad ustedes. Reafirman ese compromiso que implica, además, un relacionamiento especial con la población, que permita diferenciar esa población que hemos visto instrumentalizada por las organizaciones criminales, de personas que estén integrando las organizaciones, porque la población instrumentalizada, la población que sufre la acción de esas organizaciones, tiene que ser protegida, y tenemos que buscar precisamente que esa población pueda vivir en libertad”, les dijo el ministro a los recién ascendidos oficiales.

Condecoración Policía y Ejército. Foto: Ministerio de Defensa

“Hay extensas zonas del país en las que las organizaciones ilegales tienen una presencia, amenazan Juntas de Acción Comunal, desplazan liderazgos sociales, imponen sus propios liderazgos, y eso no puede continuar (…). Tenemos que recuperar la institucionalidad en su conjunto, con una acción integral, que se desarrolla desde las Fuerzas Armadas, y la que tiene que desarrollar también el Gobierno, desde sus programas y su presencia en las comunidades”, añadió.

En su discurso ante los recién ascendidos, el titular de la cartera de Defensa manifestó que un aspecto central de la Política de Seguridad y Defensa de este Gobierno es la desarticulación de las estructuras criminales, “tarea en la que ustedes [la Fuerza Pública] tienen un papel fundamental”.

“Esa tarea de desarticulación va en dos direcciones: de un lado, en las acciones en cumplimiento del deber constitucional que tienen todos los soldados de la patria, el deber constitucional de reprimir todas las manifestaciones criminales, de afectar por la fuerza que les da la Constitución de la República, someter a todos aquellos que no están en el camino de la paz, que no tienen interés en la paz”, dijo Velásquez.

Duro regaño a la fuerza pública del minDefensa, Iván Velásquez

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, lanzó el pasado viernes un duro regaño a la fuerza pública por la falta de presencia en el departamento de Norte de Santander, en donde se registraron a las disidencias de las Farc inaugurando obras viales.

Velásquez aseguró que es un hecho inaceptable y “bochornoso” que no se puede volver a repetir, y ordenó el despliegue de tropas a la zona, principalmente en inmediaciones de Tibú, donde se grabaron a los disidentes realizando la inauguración de las obras.

Ministro de Defensa, Iván Velásquez. Foto: Ministerio de Defensa Nacional

“Se debe impedir que actos tan bochornosos, tan graves, como el que acabamos de observar a través de redes sociales en Tibú, de una organización ilegal inaugurando obras como si fueran Gobierno, una presencia inaceptable, y la responsabilidad de ustedes y la responsabilidad de las Fuerzas Militares están en qué hechos de esa naturaleza no vuelvan a presentarse”, precisó.

Por esto, advirtió que “habrá que replantear ese control del territorio, habrá que examinar de qué manera la acción en el cumpliendo de su deber constitucional de las Fuerzas Militares impida que hechos como este vuelvan a presentarse y debemos tener claridad”.

Las increíbles imágenes se grabaron en el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo. Foto: Fragmento de video

Para el ministro, “los ceses al fuego” pactados esta semana “no significan permisión para continuar en actividades delictivas como el narcotráfico, o la minería ilegal o la extorsión, o el desplazamiento forzado, y estos delitos deben, pueden, y tienen que ser reprimidos de manera permanente, independientemente de que esas organizaciones estén en cese o no, pero en ningún caso esta presencia de organizaciones de hombres armados, uniformados de esas organizaciones en centros poblados, ni mucho menos realizando actos como este que lamentamos puede repetirse”.

El Ejército también advirtió que se abrió una investigación tras las advertencias del ministro de la defensa, investigación que busca establecer que ocurrió y de qué forma los delincuentes de las disidencias lograron llegar a ese punto y realizar unos actos, descarados, de inaugurar obras.

Condecoración policía y ejercito Foto: Ministerio de Defensa

“Como Fuerzas Militares se ha ordenado llevar a cabo la investigación correspondiente para determinar el grado de responsabilidad del mando territorial, como bien lo dijo el señor ministro de la Defensa nacional, se han impartido a las instituciones, las órdenes pertinentes para evitar que este tipo de acciones sucedan, pero hay que ver también lo que ha hecho este grupo armado, es una presencia hostil en medio de la población”, dijo el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares.

Paz y salvo

Una modalidad de extorsión a cargo de las disidencias de la Farc quedó identificada con un operativo de la Fiscalía en Caquetá. “La nota es con el fin de que se haga presente o ponerse a paz y salvo con el aporte nuestro”, se lee en el recibo que llego a un comerciante para advertirle que está en un listado de víctimas de extorsiones o aportes como dicen, de forma descarada, los delincuentes.

De forma descarada, los delincuentes de las disidencias elaboran un recibo donde advierten a las víctimas que esperan una pronta respuesta y además que se trata de una “citación de carácter obligatorio”. El documento conocido por SEMANA hace parte de una investigación que lideró la seccional de fiscalías en Casanare y que permitió la captura del presunto responsable de cobrar las extorsiones.

Con la destrucción del complejo, el Ejército Nacional golpea las finanzas de las disidencias de las Farc. Foto: Cortesía FFMM

El delincuente recibió el pago del comerciante y, como contraprestación, las disidencias le entregaron un paz y salvo, otro documento que conoció SEMANA y que de forma descarada lo firmaban para dejar soporte de los pagos hechos por las víctimas. “Por concepto de pago de aporte ganadero y queda pendiente el pago del pozo petrolero”, señala el supuesto paz y salvo.

La investigación de la Fiscalía permitió adelantar un operativo, con el apoyo del Ejército, que terminó con la captura del responsable de las extorsiones y cobrarlas. El capturado fue identificado como Gilberto Samanay Herrera, presunto integrante del frente 28 de las disidencias de las Farc a cargo del delincuente conocido con el alias de Antonio Medina.