Sneyder Pinilla acepta ir a la cárcel y afirma que contará todo sobre la corrupción de la que fue parte en la UNGRD

“Quiero reiterar a la opinión pública que lamento haber hecho parte de estos actos de corrupción conocido como los carrotanques cuando fui subdirector en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Como es bien sabido, he venido cooperando y diciendo la verdad al país sobre las diferentes personas que hicimos parte de estos actos. Me voy a someter a la justicia, por eso le he pedido a mis abogados que no se opongan a la medida de aseguramiento que va a solicitar la Fiscalía General de la Nación”, dijo Pinilla a través de un video.