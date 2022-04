“Soy un experto en cachetadas”: los compromisos de Rodolfo Hernández si es presidente

Falta exactamente un mes para que los colombianos regresen a las mesas de votación y elijan a quien será el presidente de la República durante los próximos cuatro años. Los candidatos que aspiran a la Casa de Nariño son: Enrique Gómez, Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Ingrid Betancourt, Jhon Milton Rodríguez, Luis Pérez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo.

La recta final de campaña presidencial ya está en curso y los candidatos ultiman detalles para fortalecer su aspiración. Precisamente, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández participó recientemente en el encuentro El país de los jóvenes, organizado por Caracol Televisión.

Hernández conversó con estudiantes universitarios y líderes de distintas regiones del país sobre temas como la educación, deforestación, comunidad LGBTI, sistema pensional, conflicto armado, entre otros.

Uno de los temas más importantes al que han hecho referencia los jóvenes durante numerosas campañas presidenciales ha sido la educación. Al ser preguntado por este tema, Rodolfo Hernández explicó por qué, en su criterio, el sistema educativo en Colombia es deficiente.

“Lo que yo creo, ¿por qué la educación en Colombia es tan mala? Esto de pronto me quita votos, pero lo tengo que decir. Resulta que hay un poco de profesores que no saben nada”, aseguró Hernández, rescatando que hay muchos docentes que realmente están capacitados.

El candidato presidencial reseñó que hay universidades muy buenas en Colombia, no obstante, mencionó que “la gran masa de la población” no accede a ellas. En seguida, reiteró que muchos profesores “no están capacitados ni formados, y ellos tienen un sindicato que se llama Fecode y no se dejan evaluar, no se dejan medir”. En ese sentido, criticó que “el Gobierno le tiene miedo a Fecode”.

El compromiso de Rodolfo Hernández ante los estudiantes

El estudiante de la Universidad de los Andes, que hizo la pregunta a Rodolfo Hernández sobre la educación, también lo invitó a aceptar un compromiso: “Usted tiene que garantizar que en Colombia, por fin, el estudiante vaya al colegio a aprender y no a memorizar. Es por eso que quiero entregarle esta lápiz, que es símbolo, que es el arma más poderosa que tiene un país”, dijo.

El joven se acercó a Rodolfo Hernández para entregarle el lápiz. “Y quiero que quede comprometido con todos los colombianos esta noche a que le va a pegar una cachetada, pero a las brechas educativas en Colombia”, pidió el participante.

La solicitud del estudiante motivó aplausos en el público, mientras que Rodolfo Hernández también respondió con gracia y aceptó el compromiso.

“Yo soy experto en cachetadas. Me comprometo y juro ante ustedes y ante Dios que haré todo lo posible por mejorar la educación en Colombia, en el aprender, como yo tuve la oportunidad”, expresó el candidato.

“Yo desde chiquito quería ser ingeniero civil, y mire dónde voy”, comentó Hernández al finalizar su intervención.

#ColombiaDecide | “El Gobierno le tiene miedo a Fecode, le tiene miedo. Eso hay que corregirlo, premiar al profesor bueno, comprometido, que se prepara, que esté actualizado, porque el conocimiento es dinámico, y pagarles mejor”: Rodolfo Hernández. Más en https://t.co/0Rr4ts0rOv pic.twitter.com/d5CqpoxBAM — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 29, 2022

“Quien vaya ganando el 8 de mayo, que reciba el apoyo del otro”: Rodolfo Hernández y su tentadora propuesta a Fajardo

Rodolfo Hernández ya dio una fecha, en entrevista con Noticias RCN, en la que definiría una eventual coalición con Sergio Fajardo. “Yo propongo que el que vaya ganando en cierta fecha recibe el apoyo del otro. Por tarde al 8 de mayo a las cuatro de la tarde vamos a saber el nuevo devenir con respecto a la política colombiana. Si gano yo, en cabeza de mi nombre, si gana Sergio, yo lo apoyo”.

Fajardo había publicado en Twitter un mensaje sobre la eventual alianza con el santandereano. “Estamos a nada de serlo todo” y etiquetó al ingeniero. Hernández le contestó: “¿Fajardo, a un paso de votar por mí?”.

El ingeniero decidió sacar un comunicado en el que también confirmó los acercamientos. Dice que efectivamente han conversado, que “se han escuchado y han coincidido en algunos puntos de vista”.

Pero la eventual unión de los candidatos presidenciales tiene un obstáculo jurídico, pues Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Esperanza, no podría declinar su candidatura, pues tendría que pagar el costo de la votación de la consulta presidencial del pasado 13 de marzo, así lo aseguró Noticias RCN, citando fuentes del Consejo Nacional Electoral.

La solución para este impedimento es que todos los integrantes de la coalición Centro Esperanza aprueben que Fajardo salga de la contienda electoral, en el eventual escenario de perder frente a Rodolfo Hernández.