“Tengo una espiritualidad propia”: Sergio Fajardo reveló sus creencias religiosas

El candidato presidencial guarda una relación muy particular con el catolicismo, a pesar de que creció rodeado de una familia que creyente en esta doctrina.

En el marco de la Semana Santa, periodo de reflexión y reencuentro con Dios para millones de feligreses, el candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, reveló detalles de su relación con el catolicismo y el papel que ocuparía el trabajo que realizaría de la mano con la Iglesia en caso de que sea elegido por los colombianos como el nuevo inquilino de la Casa de Nariño para los próximos 4 años.

Según el candidato, su crianza se desarrolló en un ambiente católico tradicional. “Empecemos por mi formación: crecí en una familia profundamente católica, mi mamá es muy creyente todos los días de su vida, igualmente mi abuela, me llevaba a mi misa. Crecí en un colegio católico en Medellín, por ende, siempre he estado en ese ámbito (...) En algún momento dejé de creer, pero ahora tengo una espiritualidad propia, aprendiendo por todas las cosas que he pasado, de entender y querer ser una mejor persona, tengo una vía espiritual de esa forma”, indicó Fajardo.

A pesar de su convicción, el aspirante presidencial en su día a día practica una oración que, según él, lo pone a respirar profundo. “Concédeme La Paz, dame sabiduría, con pasión y ternura y mucha humildad”, dice.

Por otra parte, el político antioqueño afirmó que si bien no ha sido seguidor fiel de ningún culto religioso en particular, durante la carrera presidencial de 2022 se ha permitido acercarse a la Iglesia, con el fin de sentir conexión con su madre y abuela, quienes son cercanas a este credo en específico.

“Yo he tenido mucho trabajo formal con la iglesia, en donde compartimos muchos elementos de lo que es vivir en Colombia. Vamos a trabajar en muchos proyectos y en algo fundamental que es construir en paz. En el fondo es un espíritu quienes podemos construir. Es un espacio para atender a los más necesitados (...) Ellos hacen un trabajo muy especial, de bajo perfil, pero muy importante”, puntualizó

Este aspirante presidencial ha tenido la oportunidad de reunirse previamente con las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica colombiana, la cual, además, le ha abierto las puertas a otros candidatos para que den a conocer sus propuestas de gobierno y los planes que se pondrían en marcha para atender problemáticas como la pobreza y la criminalidad que hoy aquejan a diferentes regiones del país.

Es importante resaltar que, de acuerdo a un estudio realizado en septiembre de 2021 por SEMANA y el Centro Nacional de Consultoría, se constató un dato muy particular y es que el 1% de los colombianos estaría dispuesto a votar por un candidato ateo, cifra clave en un país en el que la fe católica es profesada por buena parte de la población. Por lo tanto, un apoyo por parte de la Iglesia en época electoral podría ser decisivo para los candidatos al primer cargo del Estado.

La millonaria suma que Sergio Fajardo destinaría a la ciencia si llega a ser presidente

A una millonaria suma, de 1 % del PIB (Producto Interno Bruto), llegaría la inversión en ciencia en Colombia, si el candidato a la Presidencia por la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, lograra llegar a la Casa de Nariño.

Así lo expresó a través de sus redes sociales, luego de lanzar la primera de las cápsulas en las que dijo que expondrá su programa de Gobierno. El video está enfocado en la ciencia, tema del cual, dice, el país solo pone 0,3% del PIB.

Para que la ciencia sea protagonista del desarrollo en Colombia, el candidato dice que creará cinco centros de investigación e innovación, entre los cuales mencionó uno para la agricultura; otro para la industria y los servicios, incluido el ecoturismo; uno para las energías y el cambio climático; otro más para la salud, y la bioeconomía.

👩🏻‍🔬🧑🏽‍🔬 ¡Va la primera cápsula del programa de gobierno! Ciencia y tecnología para impulsar los sectores productivos, la generación de empleo 💪 en nuevos sectores ♻️ y en el mejoramiento del bienestar social🤝. #LoProgramáticoEsPolítico 🧵👇🏽 pic.twitter.com/uFRXohs384 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 15, 2022

Según Fajardo, en el conocimiento de esas áreas estaría la generación de empleo que tanto requiere el país, debido al fenómeno del desempleo que lleva varios años posicionado, sin que se logre reducir la tasa de desocupación.

En medio del inicio de lo que llamó ‘las cápsulas’ para presentar sus propuestas, Fajardo aprovechó para criticar la promesa incumplida de destinar más recursos de inversión a la ciencia. “No más promesas incumplidas, nosotros lo haremos finalmente: llevaremos del 0,3% al 1% del PIB la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Estamos convencidos de que allí está nuestra riqueza y nuestras mayores posibilidades”, dijo.

Un punto del PIB, partiendo de que en 2021 el tamaño en pesos de la economía fue de 1.177 billones de pesos, equivaldría a más de 11 billones de pesos.