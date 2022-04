Sigue rifirrafe entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez por escándalo de La Picota y el perdón social

Gustavo Petro sigue siendo objeto de críticas luego de toda la polémica que ha suscitado su propuesta de perdón social.

Uno de los que más lo ha criticado es Federico Gutiérrez, quien hoy se posiciona como el máximo competidor del líder de la Colombia Humana con número similares.

El exalcalde de Medellín hizo un comentario en las últimas horas que muchos han interpretado como una crítica a Gustavo Petro.

“Nunca he delinquido, otro sí”, comentó Fico. Gustavo Petro le respondió el mensaje con la misma contundencia: “el candidato del ‘imputado’”.

Claramente Petro se refiere al expresidente Álvaro Uribe, quien se encuentra imputado por presunta manipulación de testigos, el proceso que ha tenido idas y vueltas entre el expresidente e Iván Cepeda, que hace parte del Pacto Histórico.

La respuesta de Petro demuestra que desde ese sector han querido encasillar a Fico como “el candidato del uribismo” o del “continuismo” haciendo referencia a la continuidad del presidente Iván Duque que llegó por el Centro Democrático.

Sin embargo Fico, a pesar de que ha recibido el apoyo de varios líderes de ese sector, aún no cuenta con un respaldo oficial en ese sentido y el Centro Democrático no ha definido quien debe ser su candidato, luego de que fuera escogido Óscar Iván Zuluaga. El exministro de Hacienda decidió adherirse a la campaña de Fico a nombre propio.

El expresidente se ha mantenido al borde de la contienda electoral, a pesar de que para las elecciones al Congreso salió a las calles a pedir votos para sus líderes. El exmandatario reconoció que perdieron curules y desde ese sector han cuestionado el papel de la Registraduría luego de que al Pacto Histórico le aparecieran casi medio millón de votos.

Uribe ha estado enfocado en su proceso judicial en el que ha reclamado que Cepeda supuestamente sobornó testigos para meterlo preso. En los últimos días la Corte Suprema de Justicia ratificó la imputación contra el exmandatario, rechazando la nulidad que había sido solicitada por la defensa del expresidente, argumentando violaciones al debido proceso y a la imparcialidad judicial.

La imputación se presentó por parte del Alto Tribunal el 10 de noviembre del 2021. La Corte negó esa nulidad argumentando que la indagatoria que rindió el expresidente ante los magistrados fue cuando era senador de la República, por lo que es equiparable con una imputación de cargos en el sistema acusatorio.

Sobre la polémica de la propuesta de perdón social de Petro, que lo tiene respondiendo todo tipo de críticas, el expresidente envió un mensaje aprovechando la Semana Santa, en el que dijo que entonces no será necesaria la reflexión ni el perdón porque con la idea del líder de la Colombia Humana basta para pagar cualquier condena.

“Yo no sabía que en Semana Santa ya no necesito pedir perdón a Dios, tampoco rezarle a la Santísima Virgen para reducir el sobre giro, ni repetir a los colombianos que no he robado y que amo la Patria; ¡Con el Perdón Social de Petro bastaría! Democracia defiéndete. Ojo con el voto”, dijo el expresidente.

Además criticó a Danilo Rueda, un defensor de derechos humanos que trabaja en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de la que también hace parte Juan Fernando Petro y con quien fue a La Picota.

Cuestionó que Rueda también haya estado en otros procesos en contra del expresidente, como el de él y el de su hermano Santiago Uribe, quien es investigado y está a la espera de un fallo por supuestos vínculos con paramilitares.

“Danilo Rueda, Eje Picota-Petro, en nombre de la misma supuesta ONG, tramitó y apoyó asilo de falso testigo contra mi hermano Santiago”, dijo el expresidente.

Desde el Centro Democrático le han reclamado a Petro por su idea y el temor que genera que presos de este tipo puedan quedar libres.