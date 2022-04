“No sabía que en Semana Santa no necesito pedir perdón, con el perdón social de Petro bastaría”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe, uno de los principales contradictores de Gustavo Petro en materia política, cuestionó al candidato por la polémica que salió a relucir en medio de su propuesta de perdón social que no deja de generarle críticas y cuestionamientos porque se ha interpretado como que presos por corrupción en el país puedan llegar a pagar penas alternativas si el líder de la Colombia Humana llegara a la Presidencia.

Aprovechando la Semana Santa, el líder del Centro Democrático cuestionó que ya no sea necesaria la semana de reflexión, sino que con la idea de Petro bastaría para eliminar todos los pecados en la sociedad. Pidió cuidar las elecciones.

“Yo no sabía que en Semana Santa ya no necesito pedir perdón a Dios, tampoco rezarle a la Santísima Virgen para reducir el sobregiro, ni repetir a los colombianos que no he robado y que amo la patria. ¡Con el perdón social de Petro bastaría! Democracia, defiéndete. Ojo con el voto”, afirmó el exmandatario.

Yo no sabía que en Semana Santa ya no necesito pedir perdón a Dios,tampoco rezarle a la Santísima Virgen para reducir el sobre giro,ni repetir a los colombianos que no he robado y que amo la Patria;



Con el Perdón Social de Petro bastaría!



Democracia defiéndete



Ojo con el voto — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 16, 2022

El exmandatario se refirió a otro nombre que ha salido a relucir en medio de todo el escándalo. Se trata de Danilo Rueda, quien acompañó a Juan Fernando Petro a La Picota a visitar a los presos, pero además ha estado envuelto en el caso del expresidente ante la justicia y en el de su hermano Santiago. Rueda fue con Iván Cepeda y Piedad Córdoba a hablar con el ‘Tuso’ Sierra a las cárceles de Estados Unidos.

“Danilo Rueda, eje Picota-Petro, en nombre de la misma supuesta ONG, tramitó y apoyó asilo de falso testigo contra mi hermano Santiago”, aseguró Uribe.

El expresidente se ha mantenido al margen de esta polémica, así como de varios hechos políticos del país en medio del panorama electoral que se vive. El exmandatario no ha querido apoyar a ningún candidato y el partido Centro Democrático aún se encuentra definiendo a quién darle su respaldo.

Aún así, ya hay varios líderes del partido que han mostrado su favoritismo por Fico Gutiérrez, en quien ven un líder esperanzador que pueda competirle a Petro y ganar la Presidencia. Precisamente mientras Petro capotea estos hechos, Fico sigue subiendo en números cada vez más.

Petro está en el ojo del huracán y todos los demás sectores le han caído encima por la polémica que genera esta reunión a prácticamente un mes de la primera vuelta presidencial.

Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez y en general prácticamente todos los candidatos criticaron fuertemente porque el hermano de Petro estuviera en esas conversaciones y el candidato hablara de una propuesta de perdón social que tiene como objetivo a los presos de las cárceles del país.

Petro tuvo que salir a decir que si llega a la Presidencia no dejaría libre a estos condenados, pero en la opinión pública han quedado dudas sobre el alcance de su propuesta, luego de que se evidencien distintas incoherencias entre los discursos de los líderes del Pacto Histórico en las que sus declaraciones no concuerdan.

Por ejemplo, Petro dijo tajantemente a través de videos y documentos que la visita de su hermano no tenía nada que ver con su campaña. Su hermano dijo lo mismo. No obstante, en medio de ese relato evidenciaron inconsistencias, además de que el mismo Juan Fernando ha mostrado que sí es parte de la campaña Petro Presidente.

En las últimas horas el senador Jorge Robledo también evidenció que en una entrevista radial Cielo Rusinque, una líder del Pacto, reconoció que Juan Fernando llegó por invitación a la campaña para ir a escuchar a Iván Moreno, preso por el ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá.

En esa misma emisora, W Radio, el mismo Petro reconoció que Moreno estaba pasando por un proceso interesante y que les manifestó, a través de su hermano, que quería ser un “constructor” de su propuesta de perdón social.