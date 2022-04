Reacciones de los políticos al polémico “perdón social” de Petro

La política se sigue sacudiendo gracias a una polémica visita a la cárcel La Picota que hizo Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro. En dicho lugar sostuvo varias reuniones con políticos condenados y habló de “perdón social”, una idea que ha ventilado el candidato presidencial en otras ocasiones.

Juan Fernando conversó sobre este tema con el exsenador Iván Moreno, hermano del exalcalde Samuel Moreno, ambos condenados por el carrusel de la contratación de Bogotá. Sin embargo, no solo habló con él, sino que también se reunió con otros presos, como el exsenador Álvaro ‘Gordo’ García, condenado por parapolítica a causa de una masacre de 12 campesinos en Macayepo, Carmen de Bolívar.

Por si fuera poco, tuvo conversaciones con Ronald Housni Haller, exgobernador de San Andrés, condenado a siete años de cárcel por concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y cohecho; y con Franklin Germán Chaparro Carrillo, exalcalde de Villavicencio, condenado a 39 años por homicidio.

Gracias a todo este escándalo, los personajes políticos no se hicieron esperar y durante los últimos días han dado su opinión frente al tema. Entre ellos los actualmente candidatos presidenciales y el expresidente Álvaro Uribe y otros personajes de la vida pública.

Por supuesto, uno de los primeros en opinar, después de las justificaciones del candidato del Pacto Histórico sobre dichas visitas, fue el expresidente Álvaro Uribe, quien no se iba a quedar con los brazos cruzados.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Uribe les advirtió a los colombianos que Petro le sigue mintiendo al país: “Mienten: su hermano habla de visita que no le consultó, Petro la justifica con cuento de ´perdón social´. Con toda suficiencia pretende seguir enredando a los colombianos”.

El también candidato Federico Gutiérrez se expresó ante lo sucedido y sobre la propuesta de “perdón social” de su contrincante dijo las siguientes palabras: “Terminó siendo ‘histórico’ el pacto en La Picota”.

El candidato de la coalición Equipo por Colombia también señaló que se trata de alianzas con corruptos para conseguir votos. “Por más que intente explicar Petro, su intención sería darles un ‘perdón social’ a los peores corruptos y parapolíticos. En nuestra Presidencia, los corruptos y los violentos en la cárcel”, escribió Gutiérrez en sus redes sociales.

Por otro lado, el senador Jorge Robledo, además de cuestionar el llamado ‘perdón social’ de Petro, lanzó fuertes críticas a la visita que hizo su hermano, Juan Fernando Petro, a Iván Moreno en la cárcel La Picota.

“Yo he expresado mi rechazo enfático porque este no es un debate [de] si hay perdón social o no, esto es un debate sobre si un candidato presidencial puede buscar a un político condenado por violaciones a la ley para ofrecerle que en su gobierno le resolverá el problema, es decir, el debate es si es aceptable una práctica electoral para conseguir votos para ganar la Presidencia de la República a través de políticos condenados por violar la ley por actos de corrupción”, dijo Robledo.

Además, desde su cuenta oficial de Twitter agregó: “Lo único que les falta decir a ciertos petristas en su negacionismo sobre La Picota es que @petrogustavo NO dijo esto”, con un trino donde expone la gravedad de las declaraciones de Petro.

Lo único que les falta decir a ciertos petristas en su negacionismo sobre La Picota es que @petrogustavo NO dijo esto:



A las opiniones se sumó el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien cuestiona la controversial frase de “perdón social”: “¿Perdón social? #ConFajardoNoTragamosSapos Cero tolerancia con quienes buscan votos con la corrupción #FajardoPresidente.

Por su parte, la candidata Ingrid Betancourt también se refirió al tema, con un argumento muy similar al de los demás candidatos. Desde su cuenta oficial de Twitter publicó un video donde afirma que el “perdón social” de Petro es como “venderle el alma al diablo”.

“El perdón social es una argucia para comprarles votos a los corruptos, a cambio de impunidad. Es lo que llamamos “venderle el alma al diablo”. ¿Cómo explicar que una propuesta tan descarada, no le abra los ojos a la ciudadanía y no despierte una sanción social?”.

El perdón social es una argucia para comprarle votos a los corruptos, a cambio de impunidad. Es lo que llamamos "venderle el alma al diablo". ¿Cómo explicar que una propuesta tan descarada, no le abra los ojos a la ciudadanía y no despierte una sanción social?.

Petro, por su parte, ha tratado por todos los medios de justificar dicha visita e hizo un trino sobre el significado del perdón social: “El perdón social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción y paguen sus penas. La corrupción es la ruptura del perdón”; sin embargo, que este hecho no quiere decir que los corruptos salen de la cárcel o se les rebaja las penas.

Entonces, ¿qué es lo que realmente significa dicho “perdón social”? La duda sigue resonando entre los colombianos que deberán votar el próximo domingo 29 de mayo por quien será el presidente ideal para el país. Cuestionamientos que dejan en conflicto y confusión a millones de compatriotas que esperan tener una Colombia libre de corrupción.