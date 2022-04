Jorge Robledo dice que hermano de Petro fue a La Picota en nombre de la campaña, según Cielo Rusinque

A pesar de que los hermanos Gustavo y Juan Fernando Petro han dicho que la visita no forma parte de la campaña, una de las lideresas del Pacto Histórico reconoció que sí fueron invitados.

Sigue la polémica por la propuesta de perdón social de Gustavo Petro y la visita de su hermano Juan Fernando a la cárcel La Picota, esto para visitar delincuentes presos por corrupción y otros delitos atroces.

Una de las principales defensas que han hecho los hermanos Petro es que esa visita no se suscribió a algo relacionado a la campaña del candidato, e incluso que no hacía parte esta, a pesar de que hablaron de un “perdón social”.

Sin embargo, las evidencias demuestran todo lo contrario. El senador Jorge Enrique Robledo, hoy en la Coalición de la Centro Esperanza, evidenció que Cielo Rusinque, una lideresa del Pacto Histórico, reconoció que Juan Fernando sí fue por invitación de Iván Moreno para la campaña del candidato.

“¿Esa invitación llega directamente de Iván Moreno a Gustavo Petro, o por qué termina yendo a la cárcel La Picota su hermano Juan Fernando?”, le cuestiona una periodista de La W, a lo que Rusinque responde: “Sí, claro, es una invitación que se extiende a no se cuántas personas, pero que llega, digamos, a la campaña, y razón por la cual se atiende para escuchar qué es lo que tiene que decir o qué es lo que quieren aportar en esto”, reconoció Rusinque en la emisora.

3/3 Cielo Rusinque, dirigente Nacional del Pacto Histórico, explica que el hermano de @petrogustavo fue a La Picota en representación de la campaña presidencial pic.twitter.com/3ZSKKdnlSn — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) April 16, 2022

Robledo cuestiona que esto es una contradicción, según las versiones que han dado el mismo Gustavo y Juan Fernando, quienes han negado tajantemente que estas visitas se suscriban a la campaña del candidato.

“Cielo Rusinque, dirigente nacional del Pacto Histórico, explica que el hermano de Gustavo Petro fue a La Picota en representación de la campaña presidencial”, aseguró el senador de Dignidad.

Luego de que se conociera todo el escándalo, lo primero que hicieron los hermanos Petro fue salir a decir que las visitas que Juan Fernando ha hecho a la cárcel son parte de su trabajo en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y no de la campaña. Tanto Gustavo como Juan Fernando dieron esa versión a través de videos y comunicados.

“Yo no estoy dentro de la campaña oficial de mi hermano, pero estoy de acuerdo con su temario, con sus propuestas, con sus programas (...) Se tocan en esos puntos, pero no porque él me haya dicho qué hacer dentro de mi trabajo”, dijo Juan Fernando en entrevista con Vicky en SEMANA.

Sin embargo, el mismo Juan Fernando ha compartido a través de sus redes sociales que sí ha hecho parte de la campaña. Por ejemplo, ha estado en varios eventos acompañando al candidato y en otros hasta lo ha representado teniendo la vocería de la campaña.

Por ejemplo, estuvo con Petro en el evento de Barranquilla donde llegaron miles de seguidores, con ropa oficial de la campaña como gorras y camisas oficiales.

“El pasado domingo 6 de marzo acompañé a mi hermano Gustavo en el cierre de campaña en Barranquilla. Fue un apoteósico evento en el barrio La Magdalena, con miles de personas que quieren que Gustavo Petro sea presidente”, afirmó Juan Fernando.

En otro evento, Juan Fernando llegó hasta el Chocó donde anunció que el candidato no podría ir pero que a través de él estaba representada la campaña de la Colombia Humana. Ahí también tenía ropa característica del Pacto.

“Hoy estuve como delegado de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el encuentro nacional e internacional de víctimas en el marco de la conmemoración de los 25 años de la operación Génesis en Cacarica, Chocó. Por razones de seguridad no pudo asistir a tan importante encuentro”, aseguró el hermano del líder político.

Petro y su campaña han buscado mostrar que se trató de un “entrampamiento” como lo han querido ver, y han sacado a relucir reuniones de otros políticos de otros sectores de otras épocas, con el fin de contrarrestar el costo político que podría tener Petro en su campaña porque su hermano fue a hablar con corruptos la cárcel de la capital del país.