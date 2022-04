Juan Fernando, el hermano de Gustavo Petro, sí ha hecho campaña, a pesar de que los dos lo niegan

Siguen generando polémica las reuniones que tuvo Juan Fernando Petro en la cárcel La Picota con varios delincuentes de cuello blanco del país. En medio de las contradicciones que han salido a flote, el principal argumento de Juan Fernando y Gustavo Petro es que, según han dicho, el encuentro en la cárcel con corruptos no tiene nada que ver con la campaña y que se suscribió simplemente a su trabajo en una ONG, ya que él no estaría en la campaña de su hermano.

“Yo no estoy dentro de la campaña oficial de mi hermano, pero estoy de acuerdo con su temario, con sus propuestas, con sus programas (...) Se tocan en esos puntos, pero no porque él me haya dicho qué hacer dentro de mi trabajo”, dijo Juan Fernando en Vicky en SEMANA el pasado miércoles.

Más allá de lo difícil que resulta ese relato por la evidente cercanía entre ambos y las posibilidades que tiene Petro de llegar al poder, es claro que Juan Fernando Petro sí ha influido en la campaña de Petro Presidente e incluso ha tenido roles fundamentales en varios de los encuentros que han hecho durante los últimos meses.

En su cuenta de Twitter, el mismo Juan Fernando ha publicado varios mensajes que así lo evidencian. En uno de ellos, el hermano del candidato sale en una tarima en Barranquilla, donde habló Petro y quien se encuentra atrás. Juan Fernando viste las prendas características del Pacto.

“El pasado domingo 6 de marzo acompañé a mi hermano Gustavo en el cierre de campaña en Barranquilla. Fue un apoteósico evento en el barrio La Magdalena, con miles de personas que quieren que Gustavo Petro sea presidente”, aseguró Juan Fernando.

El pasado domingo 6 de marzo acompañé a mi hermano Gustavo en el cierre de campaña en #Barranquilla.



Fue un apoteósico evento en el barrio la Magdalena, con Miles de personas que quieren que @petrogustavo sea presidente.



Este 13 de marzo pide el tarjetón de la consulta del PH.

En otro video, Juan Fernando invita a votar por Petro en la consulta del pasado 13 de abril y a las listas del Pacto Histórico por Senado y Cámara.

“Mi nombre es Juan Fernando Petro y los estoy invitando para que no olvidemos la cita que tenemos el 13 de marzo en un Pacto Histórico para Colombia, el día en que tenemos que votar por Pacto Histórico a Senado y Cámara por todo el país y las regiones, pero además, para pedir el tarjetón de la consulta presidencial para que Petro sea candidato presidencial en dicho Pacto Histórico”, aseguró Juan Fernando el pasado 11 de marzo con una camiseta oficial de la campaña.

#13DeMarzo ✊ Invito a votar este domingo 13 de marzo por las listas de @PactoCol a cámara y senado en todo el país, además a pedir el tarjetón de la consulta presidencial del Pacto Histórico y votar por @petrogustavo.

¡Somos la Colombia que se cansó y pide un CAMBIO en el país!



¡Somos la Colombia que se cansó y pide un CAMBIO en el país! pic.twitter.com/qp0fe1FY6B — Juan Fernando Petro Urrego (@JuanFPetro) March 11, 2022

En otra de las publicaciones sale Juan Fernando con una pintura de Petro detrás e invita de nuevo a votar por el candidato. “Este 13 de marzo vamos a cambiar la historia de Colombia, con la ayuda de todas las familias de Colombia, tendremos un Congreso alternativo y decente en Colombia. “¡Seguiremos trabajando para que mi hermano Gustavo Petro gane en primera vuelta!”, afirmó el familiar del candidato.

Una que es más diciente es cuando relata que estuvo en el Chocó en representación de su hermano y de la campaña. Juan Fernando llegó hasta ese departamento, en donde con micrófono en mano habló en representación de esa campaña.

Hoy estuve como delegado de la campaña presidencial de @petrogustavo en el encuentro Nal e internal de Víctimas en el marco de la conmemoración de los 25 años de la operación Génesis en Cacarica Chocó.

Por razones de seguridad no pudo asistir a tan importante encuentro, sigue 👇



Por razones de seguridad no pudo asistir a tan importante encuentro, sigue 👇 pic.twitter.com/dpwiRyg7c3 — Juan Fernando Petro Urrego (@JuanFPetro) February 27, 2022

“Hoy estuve como delegado de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el encuentro nacional e internacional de víctimas en el marco de la conmemoración de los 25 años de la operación Génesis en Cacarica, Chocó. Por razones de seguridad no pudo asistir a tan importante encuentro”, comentó Juan Fernando.

A pesar de las aclaraciones que buscan dar tanto Petro como su hermano, lo cierto es que cada vez más surgen interrogantes y queda en evidencia que hay un relato que no cuadra y ha tenido profundas contradicciones.

Además, han surgido declaraciones y nombres que no logran esclarecer lo sucedido, como el audio de Marquitos Figueroa o que Danilo Rueda, quien estuvo visitando al Tuso Sierra con Iván Cepeda en las cárceles de Estados Unidos, también fue con Petro a La Picota.

O los presos se están ilusionando más de la cuenta con las propuestas de Petro o el candidato no ha sido sincero con la ciudadanía y su electorado.