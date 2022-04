Confidenciales Las contradicciones de Petro y su “perdón social”, según Enrique Peñalosa

La polémica sobre la visita de Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, a la cárcel La Picota sigue dando de qué hablar. Y es que dentro del complejo penitenciario, sostuvo conversaciones bastante cuestionadas, puntualmente, con Iván Moreno Rojas, quien fue condenado a 14 años de prisión por el sonado caso del carrusel de la contratación, en Bogotá, cuando Samuel Moreno era alcalde de la ciudad.

No obstante, Juan Fernando Petro aseguró que su visita nada tuvo que ver con su hermano y, de hecho, supuestamente él (Petro) “se sorprendió” al enterarse de dicha reunión en la cárcel.

A través de su cuenta de Twitter, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, publicó un trino en que citó una entrevista de Gustavo Petro con W Radio. En el breve clip, el candidato presidencial dice: “Hablando con Iván Moreno, es corrupto -o fue corrupto-, lo que él nos ha sugerido es ser constructor de algo que yo he propuesto que se llama ‘el perdón social’”.

Las declaraciones de Gustavo Petro, tanto en medios de comunicación como en sus redes sociales, no han resultado suficientes para justificar las aparentes cercanías con los Moreno Rojas, al menos en la opinión de otros personajes de la política colombiana.

Precisamente, Enrique Peñalosa, quien aspiró a la candidatura presidencial por la coalición Equipo por Colombia, detalló lo que -a su juicio- representa una serie de contradicciones de parte de Gustavo Petro en cuanto a su idea de ‘perdón social’.

“Petro no dice que él apoyó a Samuel Moreno a la alcaldía, pero dice que no va a perdonar a los corruptos Moreno, pero que ya no son corruptos, pero que no los va a perdonar, pero que él sí ha propuesto el perdón social del que habla Iván Moreno, etc etc etc…”, trinó el exalcalde de Bogotá.

