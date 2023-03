Tik Tak: los exministros botados por Petro responden así sus sablazos

A las 6:10 de la mañana suena el segundo Tik Tak de hoy miércoles 8 de marzo en SEMANA y suena por los lados de la destitución, al lado de Alejandro Gaviria, de las ministras de Cultura y del Deporte. Lo peor de este episodio es que a las ministras se ve claramente que las sacrificaron al tiempo con Gaviria para montar un escenario de crisis ministerial, que no es ajeno ni es extraño en ningún gobierno.

Hay momentos en que un gabinete ministerial requiere relevos y eso es lo que se quiso hacer parecer, hacer ver para sacar a Gaviria sin mayores traumatismos, pero el presidente luego salió con un tuit en el que explica que él sí tolera las diferencias, lo cual está en entredicho, ¿no? Pero que en su gabinete y ante sus reformas exige lealtad, sablazo contra Gaviria, cero corrupción, sablazo contra la ministra del Deporte, y resultados, sablazo contra la ministra de Cultura.

Alejandro Gaviria, exministro de Salud. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Alejandro Gaviria aún no habla acerca de su falta que realmente consistió, según el presidente, en una falla de lealtad. Muchos lo que vimos fue un acto de coherencia con lo que vivió y lo que aprendió en sus años al frente del Ministerio de Salud, pero él ha preferido guardar silencio sobre la falta de lealtad que le adjudica el presidente y sus razones tendrá.

En cuanto a la ministra del Deporte, aparentemente ella fue despedida para que presentara, María Isabel Urrutia, una renuncia el 1 de marzo, ella resolvió cambiar la fecha, no la presentó el 1 de marzo como dice la secretaria presidencial, Laura Sarabia, que se lo solicitó, sino que la presentó el 13 de marzo, y en ese interregno de la ñapa, María Isabel Urrutia se dedicó a firmar millonarios contratos, muchos de ellos a altas horas de la noche y a la madrugada que están siendo fuertemente cuestionados.

María Isabel Urrutia, exministra del Deporte. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Y en cuanto a la ministra de Cultura Patricia Ariza, a quien se le atribuye el tercer sablazo de Petro relacionado con la falta de resultados, pues su reacción fue escribir una carta abierta dirigida al presidente con sus resultados. Enumerándolos cuidadosa y esmeradamente, pero eso sí, no sólo reitera su convicción frente al gobierno de Gustavo Petro.

Aunque sí reconoce Patricia, una teatrera de trayectoria muy reconocida y muy respetada como fundadora de un hito cultural como fue el Teatro de La Candelaria al lado del inolvidable Santiago García, que la forma de sacarla del gobierno no fue la adecuada, ni la respetuosa que hubiera preferido que el presidente la destituyera mirándola a los ojos. Imposible exministra Patricia, si algo caracteriza a Gustavo Petro es que jamás, jamás mira a los ojos.

Tik Tak: la fuerza pública, de ahora en adelante, a su suerte

El presidente Petro reconoció que ordenó que el Ejército no enviara refuerzos a los policías secuestrados y torturados en el Caguán. Su ministro de Defensa argumenta que con ello se evitó una masacre. Mensaje claro de que en sus futuras misiones, quedan a su suerte, así los degüellen. Escuche a María Isabel Rueda.

Suena el primer Tik Tak de hoy miércoles 8 de marzo en SEMANA, y suena por los lados de una discusión muy seria, y muy de fondo, que debe hacer el país con gran serenidad, con razones y sin pasiones, lo cual, reconozco, será difícil.

Porque la discusión está en si la razón la tiene el presidente cuando reconoce, luego de que lo hiciera su ministro de Defensa, que dieron la orden al Ejército de no intervenir en el secuestro de los policías en el Caguán. O si la razón la tienen más bien quienes piensan que el Estado tuvo una grave falla: cuando, primero, envió a más de 70 policías desarmados a cuidar un polvorín en zona petrolera, y luego cuando los atacaron violentamente, los secuestraron para que terminaran liberándolos, siendo finalmente evacuados de una zona del territorio del país que no estuvieron en capacidad de cuidar. Y finalmente, como sabemos, a sus llamados de angustioso auxilio para que les enviaran refuerzos, la respuesta fue que les mamaron físico gallo.

El Ministro de Defensa, Iván Velázquez, fue el encargado de dar el anuncio. - Foto: Ministerio de Defensa Nacional

Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en sus propias palabras cualquier acción en el Caguán habría producido una tragedia en medio de una batalla campal, que habría dejado muertos de lado y lado, entre campesinos y policías. Su posición fue reforzada contundentemente por Petro, quien argumentó que la orden tuvo un origen presidencial, la orden de no actuar, porque eso habría ocasionado una masacre, masacres que son propias de las dictaduras, pero jamás de las democracias.

Entonces, no podemos negar que cuando hay un intento de proteger el territorio, no es anormal que los enfrentamientos -que ojalá no sean violentos-, pues inevitablemente dejen algunas víctimas de lado y lado. En un mundo ideal, esta posibilidad resulta repugnante, la de que se produzcan bajas en vidas humanas si ellas se pueden evitar, pero no estamos en un mundo ideal.

Y vamos a entrar al otro argumento, con el origen de los hechos, por un lado, y con las consecuencias de haber dejado a los policías a su suerte, por el otro. En cuanto al origen de los hechos, las alertas se encendieron cuando el trabajo de la compañía china Emeral Gold empezó a hacer hostigado para que pagara a la comunidad una compensación ambiental y social por su actividad exploración y explotación petrolera.

En el centro, Iván Velásquez, ministro de Defensa. A los lados, los policías secuestrados en Caquetá. - Foto: SEMANA y captura de videos tomados de redes sociales.

Ante las amenazas, la petrolera -se supo- le envió una carta al Estado pidiéndole que la liberara de sus obligaciones porque ella se quería ir. Y además, en el pacto que el Gobierno termina haciendo con los campesinos se reconoce que se estudiará la cancelación de la licencia de la petrolera, es decir, tendremos una compañía menos produciendo la regalías con las que el Gobierno sostiene, en alta medida, la inversión social.

Pues ni el Gobierno atendió a tiempo el diálogo social que requería la situación, ni cubrió el territorio con una fuerza policial disuasiva, porque eran poquitos y desarmados. Simplemente, envió al campamento petrolero de Los Pozos a un puñado de jovencitos que a cambio recibieron el trato más violento de parte de los campesinos de la región..., se investiga si empujados por el ELN.

La situación que vivieron los policías en el Caquetá alertaron a la defensora de los Derechos Humanos. - Foto: Captura de pantalla TikTok @veeduriaddhh01- Archivo particular. Montaje Semana

Epílogo: es muy peligroso que en la Policía la idea de que cuando sea enviada a una misión específica quedará a su suerte, porque pase lo que les pase a sus miembros, los refuerzos no llegarán por orden presidencial. Es decir, el territorio del país al garete.

Los levantamientos sociales vendrán a tutiplén, porque a cambio de que no dejen muertos se tolerarán sus desmanes, los secuestros, las torturas, los asesinatos de policías, y todo será etiquetado como un cerco humanitario realizado, según palabras del estadista, ministro del Interior, Prada (“por cuenta de ese hermoso instrumento que es la guardia campesina”), que suplanta o usurpa las funciones de la autoridad legítima del Estado, única a la cual la Constitución le reconoce el monopolio legítimo de la fuerza. Entonces que se abra este debate.